Hamburger e cappuccino a 81 euro/ Bufera a San Pietro: scontrino turisti ‘spiegato’

Scontrini per turisti choc, capitolo “ennesimo”: si rinnova la polemica dopo un altro scontrino postato sui social da alcuni turisti questa volta situati vicino alla Cattedrale di Roma a San Pietro in un ristorante che al termine dell’esiguo menu ha presentato loro il conto che dire salato si fa un torto al Mar Morto. 81 euro per due hamburger, un caffè americano doppio, due cappuccini e il servizio al tavolo: lo scontrino “choc” ha fatto ovviamente il giro del web con la profonda indignazione evidente scatenata non solo nei 4 turisti “sfortunati” ma anche in tanti utenti della rete. Sullo scontrino si legge chiaramente due hamburger (25 euro l’uno), due cappuccini doppi (8 euro l’uno) e un caffè americano doppio (8 euro). Totale 81,40 euro, con servizio al tavolo annesso: non sono pochi poi quelli che hanno ironizzato nella scelta del menu, lanciando la frecciatina sarcastica «Se bevi cappuccino mangiando hamburger te lo meriti».

L’HAMBURGER, LO SCONTRINO E LA VERA STORIA

Ma attenzione, alle volte occorre andare oltre l’indicazione e provare a capire se in realtà davvero tutti i ristoranti nei centri città intendono “frodare” i turisti stranieri o se invece alle volte ci sono delle spiegazioni che “attenuano” la posizione dei gestori e ne rendono meno “grave” il comportamento. Sembra proprio questo il caso del ristorante a due passi da San Pietro: contattati dal Messaggero, i gestori del locale hanno puntualizzato alcuni aspetti dando una versione più completa della “mera” indignazione social per quello scontrino così eccessivo. «Abbiamo cercato di chiarire la questione con i clienti al momento del conto: comunque stiamo parlando di hamburger con 4 etti di carne di mano danese, affiancati da patatine e insalata. Poi i clienti hanno scelto dal menu, e sul menu erano scritti i prezzi: sapevano quello che mangiavano e sapevano quello che pagavano» si difendono i gestori raggiunti dai colleghi del Messaggero. Stando poi a quanto ricostruito ancora dal locale in centro a Roma, il gruppo dei turisti era composto da 4 persone che si sono sedute e hanno ordinato chiedendo di potersi dividere i due hamburger, consumando poi caffè e cappuccino al termine del pasto. «Al momento di pagare il conto hanno chiesto spiegazioni alla cassa e dalla cassa hanno provato a fornire chiarimenti»: ma evidentemente non è bastato, con la foto postata su Facebook divenuta virale. 81 euro sono un’enormità, ma se era tutto scritto sul menu l’unica possibile lamentela legittima per i turisti era una e una sola: alzarsi dal ristorante e andarsene. Non l’hanno fatto e ora però si lamentano…

