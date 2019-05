Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne (23 maggio)

Il pilota razzo e la bella siberiana andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di giovedì 23 maggio, alle ore 15.35. Si tratta di un film drammatico del 1957 diretto da Josef von Sternberg e Jules Furthman ed interpretato da John Wayne, Janet Leigh, Paul Fix e Jay C. Flippen. Il film fu prodotto da Howard Hughes per la sua casa di produzione, la RKO Pictures. Il copyright della pellicola fu registrato il 19 settembre del 1957 su precisa richiesta della RKO Teleradio Pictures. Tra le curiosità c’è il fatto che il film fu anticipato da La sottana di ferro, che aveva una trama molto simile e che vedeva nel cast Katharine Hepburn e Bob Hope. Le riprese durarono dall’8 dicembre del 1949 all’8 febbraio dell’anno successivo.

Il pilota razzo e la bella siberiana, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Il pilota razzo e la bella siberiana. Il colonnello Jim Shannon (John Wayne) è a capo di una base militare statunitense dell’aviazione. Un giorno su una delle sue piste atterra un aereo russo, pilotato dalla bellissima Anna Marladovna (Janet Leigh), che si identifica come un tenente sovietico pronto a disertare. La donna però rifiuta di passare agli americani qualsiasi informazione militare in suo possesso. A Shannon viene quindi affidata la missione di sedurla per poter venire a conoscenza dei suoi segreti. Il colonnello affronta la missione con entusiasmo, tanto che ben presto i due finiscono per scoprirsi innamorati. Shannon non ha ancora appreso nessun segreto militare russo, in compenso ha deciso di sposare Anna, lasciando i suoi superiori all’oscuro. Quando i due tornano dal viaggio di nozze dopo un matrimonio segreto, però, Shannon viene informato dai suoi superiori che Anna è una spia russa. Gli agenti americani hanno però deciso di lasciarla agire indisturbata per poterla controllare e dare ai russi informazioni false. Jim però, per paura che la sua nuova moglie venga arrestata e processata, confessa tutto ad Anna ed organizza con lei la fuga.

