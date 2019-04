“Immigrati devastano chiesa a Cesena”/ Video, ma gli islamici non c’entrano nulla…

Hanno devastato una chiesa ortodossa, la Chiesa della Madonna della Misericordia del Lugaresi, spezzando i banchi a metà e gettando i candelabri a terra. Per le ferite riportate hanno poi lasciato sangue dappertutto. Una scena raccapricciante ripresa in un video che in poco tempo è diventato virale. È accaduto questa mattina a Cesena. Due romeni ubriachi, dopo i festeggiamenti della Pasqua ortodossa, si sono introdotti all’interno. «Hanno rotto vetri e alcune panche, si sono tagliati. Ma gli estremisti islamici non c’entrano nulla», ha dichiarato all’AdnKronos il direttore dell’Istituto, Marco Censi, per invitare a non dare a questo episodio connotati che non ha. A pubblicare sui social il video della chiesa devastata è stato l’esponente della Lega Massimo Bitonci, ma chi ha realizzato il filmato è un poliziotto che è intervenuto subito dopo l’episodio. La chiesta in questione è stata data in usufrutto alla comunità romena, ma i festeggiamenti per la Pasqua ortodossa sono andati avanti fino a tarda notte. «Quelle due persone avevano bevuto troppo».

CESENA, CHIESA ORTODOSSA DEVASTATA DURANTE RISSA

La condanna di Massimo Bitonci è ferma: «Due immigrati si sono introdotti all’interno della chiesa “Dei Lugaresi”, riducendola in questo stato. Non ci sono parole per descrivere tanta barbarie», ha scritto in un post su Facebook. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due uomini stavano litigando tra loro, in evidente stato di alterazione. I due romeni, ubriachi, litigando tra loro si sono colpiti ripetutamente e hanno distrutto i banchi della chiesa e altri oggetti. I presenti hanno chiamato subito la polizia che è intervenuta per fermarli: è stata addirittura costretta a ricorrere allo spray al peperoncino per riportare la calma. Ma lo scenario apparso subito dopo è a dir poco deprimente: banchi a terra, frantumati come molti oggetti, e sangue che i due avevano perso ferendosi a vicenda nella lite. Con la condivisione dei video sui social sono state diffuse poi anche delle ipotesi, come quella del coinvolgimento di estremisti islamici, che invece nulla hanno a che fare con questa vicenda.





© RIPRODUZIONE RISERVATA