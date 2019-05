Incidente autostrada A9: morto 25enne/ Milano, sbanda e si schianta contro guardrail

Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale mortale avvenuto all’alba di oggi, 1 maggio 2019, intorno alle 5.30 allo svincolo tra l’autostrada A9 e la A8. Il ragazzo, secondo quanto reso noto da Corriere.it, avrebbe perso il controllo della sua vettura e dopo aver sbandato si è schiantato contro il guardrail. Si è trattato di un incidente autonomo nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono prontamente accorsi gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i soccorritori del 118 con una ambulanza ed un’automedica che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne coinvolto. Dopo il sinistro mortale, è stato temporaneamente chiuso lo svincolo di allacciamento A9-A8 provenendo da Como in direzione di Varese. Dalle 9 di questa mattina però il tratto è stato riaperto e la viabilità è tornata lentamente alla normalità.

INCIDENTE AUTOSTRADA A9: SCHIANTO CONTRO GUARDRAIL, MORTO 25ENNE

Il ragazzo di 25 anni morto nell’incidente avvenuto oggi sulla A9 tra Origgio e Uboldo al bivio con la A8 era di Ceriano Laghetto, come rivela Giornale di Monza online. Il giovane era a bordo della sua Volkswagen Golf quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, avrebbe perso il controllo finendo rovinosamente contro lo spartitraffico lungo la A9 nel tratto Origgio – Uboldo, all’altezza del bivio con Varese. L’impatto è stato così violento da non lasciargli scampo e, secondo quanto emerso, l’auto si sarebbe addirittura accartocciata su se stessa, facendo esplodere l’airbag. Nonostante la corsa dell’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella a sirene spiegate, per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Sul posto, come da prassi, è giunta anche l’autorità giudiziaria che ha proceduto al sequestro di ciò che restava della vettura coinvolta. Alla polizia stradale il compito di portare a termine tutti i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA