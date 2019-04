Incidente Binasco, A7: morto un 42enne/ Tragico scontro fra due auto all’alba

Gravissimo incidente avvenuto questa mattina all’alba in quel di Binasco, in provincia di Milano. Sull’autostrada A7, carreggiata nord, attorno alle ore 5:45 di oggi martedì 23 aprile, un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’altra automobile. L’incidente si è verificato fra Binasco e la barriera di Assago, e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza della locale croce bianca e un’automodedica, vista la gravità della situazione. Peccato però che una volta giunti sul luogo dello schianto, i medici e i paramedici non abbiano potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’autostrada, come riferisce l’edizione online de Il Giorno, è stata chiusa in direzione Milano per consentire le operazioni di ripristino della carreggiata, e il traffico dei veicoli è stato dirottato su dei percorsi alternativi. Una decisione obbligatoria ma che ha provocato non pochi disagi ai pendolari in auto stamane, imbottigliati in lunghissime code sull’A7, nonché alla viabilità ordinaria, dove si sono riversati le auto e i camion diretti presso Milano e la tangenziale ovest.

INCIDENTE BINASCO, A7: MORTO UN 42ENNE

Restano ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, e al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti, dal malore, ad una distrazione, passando per l’alta velocità o più semplicemente un colpo di sonno, tipico dell’alba. Sul luogo dello scontro sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere la 42enne vittima, nonché le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso. Da segnalare anche un altro incidente sulle strade milanesi questa mattina, precisamente nel tratto della tangenziale est fra Rubattino e Segrate, dove un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice giallo attorno alle 5:30 di oggi. Alle 6:30, invece, un altro ragazzo di appena 20 è stato protagonista di uno scontro nel tratto di tangenziale fra Cormano e l’innesto della A8: anche per lui, come sottolinea il giornale dei Navigli, si è trattato di un intervento da codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA