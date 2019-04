Incidente d’auto Di Maio-Bonafede: come stanno?/ Tamponati in Autogrill “fatto Cid”

Dopo aver presenziato alle celebrazioni del 25 aprile per la Festa della Liberazione a Roma, alla lapide in memoria della Brigata Ebraica, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede si stavano trasferendo in Umbria per diversi appuntamenti elettorali: è nell’Autogrill che porta sull’A1 dove sono però incappati in un incidente d’auto per fortuna di non grave entità. In pratica, come riporta il Quotidiano.net, i due Ministri M5s sono stati tamponati da una vettura che pare non avesse inserito il freno a mano. Il leader grillino e il Ministro della Giustizia si trovavano a bordo dell’auto blu quando un’altra macchina non avendo bloccato il freno a mano è indietreggiata fino a tamponare la vettura con a bordo Di Maio e Bonafede, pronti in direzione Perugia. Un lieve spavento subito annullato da una diretta Facebook con i due Ministri che rassicurano: «Nulla di grave è stata una roba da Cid», spiega Di Maio concludendo con una battuta dopo la constatazione amichevole, «ora andiamo a cercare una carrozzeria in Umbria…».

INCIDENTE IN AUTOGRILL PER DI MAIO E BONAFEDE

In realtà l’incidente avvenuto poteva essere di ben peggiori conseguenze, non tanto per Di Maio e Bonafede ma per l’area di servizio: l’auto infatti se non avesse incontrato l’opposizione della vettura ministeriale con tanto di scorta avrebbe proseguito la sua discesa verso l’Autogrill ponendo potenziale pericolo perché avrebbe aumentato di certo velocità creando nuovi incidenti. «Ci sono dei titoli di giornale – ha dichiarato il vice premier – che scrivono ‘l’auto blu del ministro Di Maio travolta in un incidente da un’altra auto senza freni’. Vorrei dire che io e il ministro Bonafede stiamo benissimo, che non è successo niente e che si è trattato solo di un normale tamponamento»; non solo, il leader M5s spiega anche la dinamica del sinistro dopo aver fatto regolare Cid «Eravamo fermi a un autogrill e una macchina che era parcheggiata senza freni ha cominciato a indietreggiare, tamponando una delle nostre macchine che erano ferme. Anzi, questo ha evitato il peggio, perché ha bloccato quell’automobile, che altrimenti avrebbe continuato a creare problemi». Infine, il Ministro della Giustizia ci scherza su «Io che sono avvocato mi sono occupato del cid, che abbiamo fatto come avviene in questi casi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA