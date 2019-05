Incidente in A4: auto sotto camion, 2 morti/ Schianto choc, traffico ko a Redipuglia

Un gravissimo incidente stradale ha bloccato completamente l’autostrada A4 verso Trieste, con un bilancio purtroppo tremendo in termini di vite umane: nella mattinata di oggi, un’auto è finita sotto un camion che si trovava tra l’altro fermo in una piazzola di sosta e nello schianto terribile sarebbero morte due persone. Stando quanto riportato da Today, l’incidente è avvenuto poco dopo le ore 7 attorno al chilometro 502 tra Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste: le due persone morte sarebbero gli occupanti dell’auto che per motivi ancora misteriosi ha sbandato ed è finita incastrata sotto le lamiere del tir fermo in piazzola. Sul posto subito Polizia Stradale, ambulanza e personale di Autovie Venete con i vari soccorsi meccanici per rimuovere la vettura e il camion incidentati.

INCIDENTE IN A4, TRAFFICO BLOCCATO FINO A TRIESTE

Secondo quanto riportato dal CCISS, le code sulla A4 sono ingenti e il traffico è rimasto bloccato praticamente per tutta la mattinata: «A4 Venezia-Trieste fine code per 1 km causa incidente precedente tra A4 Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia (Km 501,8) e Svincolo Redipuglia – Monfalcone Ovest (Km 506,8) in direzione Trieste dalle 08:17 del 23 maggio». La stranezza dell’incidente riguarda il fatto che in quel tratto non vi sono né cantieri né in quel momento vi erano particolari rallentamenti o code che avrebbero potuto influire sullo schianto improvviso. La vettura ha targa italiana, ma le due vittime sarebbero di passaporto straniero: l’identità ancora è stata rivelata dagli inquirenti che prima devono pensare ad avvisare le rispettive famiglie delle povere persone scomparse. L’apertura del tratto autostradale chiuso stamani, dovrebbe avvenire in tempi brevi.

