Incidente sul lavoro a Taino/ Operaio 28enne cade dalla scala e muore sul colpo

Un ennesimo incidente su lavoro provoca l’ennesima vittima nell’ennesima mattinata di sangue nelle aziende italiane: il tragico incidente che è costato la vita ad un giovane 28enne è avvenuto a Taino, nel Varesotto, quando poco prima delle ore 8 l’operaio è scivolato da una scala ed è caduto – morto sul colpo di fatto – all’interno di un’azienda di lavorazione di materiale plastico. Secondo quanto ricostruito dai primi inquirenti giunti sul posto, riportato da Il Giorno, il giovane lavoratore stava scendendo su una scala all’interno di una camera interrata alta circa 2 metri: è in quell’istante che sarebbe scivolato sugli scalini forse resi viscidi dalla forte pioggia delle ultime ore. Soccorso subito dai colleghi e 118 immediatamente chiamato, purtroppo malgrado tutte gli sforzi di rianimazione tentati non è servito a nulla per poter salvare la vita al giovane operaio rimasto di fatto morto sul colpo al momento della caduta.

MORTE SUL LAVORO, LE PRIME IPOTESI

All’interno dell’azienda di Taino sono intervenuti anche i vigili del fuoco – per mettere in sicurezza l’area – oltre ai carabinieri e ai tecnici dell’Ats dell’Insubria che stanno ancora compiendo i rilievi del caso. Anche secondo le prime ricostruzioni fatte dai colleghi testimoni della tragedia, l’operaio 28enne sarebbe scivolato all’interno della fase di discesa dalla scala interrata. Non è chiaro però se l’incauta caduta sia avvenuta provocata da un malore improvviso del ragazzo, da una possibile sua negligenza nell’attrezzatura o dalla pericolosità della scala viscida: le ricerche e le analisi della scientifica proveranno a dare una risposta al quesito primario dell’indagine, anche se purtroppo niente e nessuno potrà riportare indietro la vita del giovane operaio morto sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA