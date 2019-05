Incompreso/ Su Canale 5 il film con Luca Zingaretti e Margherita Buy (oggi, 1 maggio)

Incompreso riempie il palinsesto televisivo di Canale 5 per il pomeriggio di questo mercoledì 1 maggio 2019 a partire dalle ore 16:00 la messa in onda del film televisivo. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Italia nel 2002 dalla Rizzoli audiovisivi con la regia di Enrico Oldoini mentre il soggetto è la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Massimo De Rita e Ottavio Jemma. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Manuel De Sica, la scenografia è stata realizzata da Francesco Bronzi mentre i costumi che sono stati indossati dai vari attori sul set sono stati realizzati da Patrizia Baiocchi. Nel cast di questo film sono presenti numerosi artisti italiani particolarmente famosi e apprezzati dal grande pubblico come Luca Zingaretti, Margherita Buy, Fabio Sartor, Irene Ferri, Luigi Diberti, Sabrina Colle e Carlo Monni.

Incompreso, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Incompreso. Nella provincia di Lucca vive una splendida famiglia composta da Edoardo la moglie Elisa e due figli Francesco e Mino. La vita sembra scorrere nel migliore dei modi anche se per Edoardo c’è pochissimo tempo da dedicare ai propri cari per via dei tantissimi impegni di lavoro che quotidianamente lo investono. Inoltre l’uomo è convinto che il proprio primo figlio si è ormai diventato grande per cui non bisognoso di affetto dedica le poche attenzioni al secondogenito mettendo in essere una situazione abbastanza pericolosa dal punto di vista dell’equilibrio familiare. Le cose precipitano nel momento in cui durante una classica visita medica di routine la moglie di Edoardo scopre di essere affetta da una grave forma di leucemia che non le permetterà di vivere ancora moltissimo. Infatti pochi mesi più tardi la donna muore lasciando un enorme vuoto non solo nel marito ma soprattutto nel primo figlio che aveva nella madre l’unica persona cara sempre pronta a dargli conforto e soprattutto tutto l’affetto di cui necessità. Per occuparsi dei propri figli Edoardo decide di chiedere alla propria cognata di trasferirsi da loro. La donna si dimostra molto affettuosa nei confronti di Edoardo è particolarmente esigente nei riguardi di Francesco naturalmente accuserà ulteriormente il colpo della scomparsa della madre. Sia il padre che la zia non riescono a comprendere il malessere di Francesco il quale in una terribile giornata per salvare il fratellino che pericolosamente camminava sul bordo della piscina priva di acqua farà un rovinoso volo di molti metri. Le conseguenze sono drammatiche con Francesco che riporterà molteplici fratture sulla colonna vertebrale e alla morte. Solo in punto di morte il padre Edoardo si renderà conto delle ingiustizie commesse nei confronti del figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA