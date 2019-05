Investe 19enne incinta sulle strisce e scappa/ Orbassano, lei partorisce: grave bimba

Dramma oggi a Orbassano, in provincia di Torino, dove una giovane 19enne incinta all’ottavo mese è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali da un pirata della strada. La donna, come spiega Corriere.it, si trovava insieme al marito al momento dell’incidente. Allertato il 118 è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cto. Alla luce dei risultati del tracciato, i medici hanno deciso di procedere con un cesareo d’urgenza ma le condizioni della bimba neonata sembrano essere molto critiche. In merito all’incidente, alla scena avrebbe assistito più di un testimone. Il pirata della strada che ha investito la 19enne all’uscita di un supermercato, sarebbe un uomo giovane, a bordo di una Fiat Stilo grigia che proveniva da Rivoli. Dopo aver travolto la giovane madre, evitando di poco il marito, sarebbe fuggito verso Pinerolo. La polizia municipale sta ora dando la caccia all’uomo mentre i vigili sono a caccia di testimoni in grado di fornire dettagli utili.

INVESTE 19ENNE INCINTA: BIMBA IN CONDIZIONI CRITICHE

L’incidente nel quale è stata coinvolta la 19enne incinta all’ottavo mese è avvenuto questa mattina intorno alle 12.20. La polizia di Orbassano da allora è sulle tracce del pirata della strada e a tal fine ha lanciato un appello alla popolazione affinché chiunque abbia visto possa rivolgersi alle forze dell’ordine. A quell’ora, la rotatoria poco distante dal luogo dell’incidente era particolarmente trafficata anche per via della presenza di un supermercato vicino. Per la prima volta, sottolinea Corriere.it, una equipe ginecologica del Sant’Anna si è recata “in trasferta immediata” all’ospedale Cto per eseguire il tracciato dal quale è però emerso che il feto era in sofferenza a causa dell’impatto subito. Per questo si è optato per un cesareo d’urgenza e alle 16 è nata la piccola Sofia, di 3,3 kg. A causa dei traumi subiti è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono state definite molto critiche e delicate. La madre, invece, a parte una frattura alla clavicola ed un taglio al sopracciglio sta bene e verrà presto trasferita al Sant’Anna dove si trova la bimba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA