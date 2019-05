La verità, vi spiego, sull’amore/ Video, su Rai 1 il film con Ambra Angiolini

Grande attesa per la messa in onda del film “La verità, vi spiego, sull’amore” che andrà in onda martedì 7 maggio alle ore 21.25 su Rai Uno. Il film, prodotto in Italia nel 2017 e distribuito dalla Notorious Pictures, è una commedia che ha come protagonista la simpatica Ambra Angiolini e un cast di tutto rispetto composto da: Massimo Poggio, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Arisa, Giuliana De Sio, Pia Engleberth e Gabriele Anagni. Amba Angiolini conferma ancora una volta le sue doti da attrice, nello stesso anno infatti, ha fatto parte del cast di “Terapia di coppia per amanti”, regia di Alessio Maria Federici, nel 2018 “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase e “Brave Ragazze” nel 2019 di Michela Andreozzi. La compagna di Massimiliano Allegri conferma di essere una delle attrici italiane più apprezzate nel panorama cinematografico nostrano, dimostrando di poter interpretare i ruoli più disparati. “La verità, vi spiego, sull’amore” è un film ispirato al blog e romanzo di Enrica Tesio, che si è affermata come un vero e proprio “guru” per le mamme italiane, grazie ai suoi preziosissimi consigli della vita e del ruolo genitoriale, che prendono ispirazione dalla sua esperienza di donna lasciata dal marito. Il film di Max Croci, riporta sul grande schermo le storie raccontate sul blog TiAsmo, che ha poi trovato la tua trasposizione bibliografica nell’omonimo libro (La verità, vi spiego, sull’amore) edito da Mondadori che è stato un vero e proprio successo. Il film ha una colonna sonora firmata da Arisa, “Ho perso il mio amore”, che ha anche un piccolo cameo all’interno della pellicola.

Clicca qui per il trailer del film

La verità, vi spiego, sull’amore: la trama del film

La verità, vi spiego, sull’amore, com’è stato detto, prende sunto dall’omonimo libro e dal blog TiAsmo, dove quotidianamente madri single, donne divorziate o con problemi di coppia o della vita quotidiana, raccontano la loro esperienza. Protagonista del film è Dora, interpretata da Ambra Angiolini, che deve affrontare il cambiamento più importante della sua vita, quando Davide, Massimo Poggio, decide di lasciarla dopo solo 7 anni di relazione. Così Dora si ritrova dall’oggi al domani a dover rivoluzionare totalmente la sua vita, donna separata, madre di due figli, deve fare i conti con quello che per lei rappresenta un vero e proprio lutto sentimentale. Ad affrontare questa “battaglia” vediamo al suo fianco la migliore amica Sara, Carolina Crescentini, che cerca di convincerla a reagire, a rimettersi in piedi e a ricominciare a vivere, nonostante il lascito del compagno. Le cose cominceranno a cambiare per Dora, quando assumerà un babysitter alquanto bizzarro, Simone, interpretato da Edoardo Pesce, da questo momento comincia a riappropriarsi dei suoi spazi, iniziando a uscire e a confrontarsi con situazioni alquanto bizzarre. Nel suo percorso incontrerà diversi personaggi, dalla madre, fino alla migliore amica e l’insolito babysitter, ognuno con una sua particolare caratteristica che si disvelano nel corso della trama, divertendo gli spettatori. Così l’amica Sara è la classica donna disinibita, stile Samanta di Sex and The City. La madre di Dora che invece è un’ex sessantottina che si batte per la salvaguardia del pianeta e la stessa protagonista che affronta un vero e proprio viaggio introspettivo, in cui da giovane donna snob, comincia a fare i conti con aspetti del suo carattere che fino a quel momento erano stati silenti. Il finale ci vuole lasciare un po’ di amarezza e disillusione, spiegandoci che l’amore in realtà è sempre una fregatura.

Il trailer del film “La verità, vi spiego, sull’amore”





