Legnano, ustionato con acido da ex fidanzata/ “Rischia l’occhio”: arrestata 38enne

Aggressione con l’acido, ma in parti invertite: questa volta è un uomo a finire nel mirino della sua ex fidanzata a Legnano, in provincia di Milano. Il 30enne è rimasto gravemente ustionato al visto e al torace e rischia di perdere un occhio dopo che la donna lo ha colpito a tradimento lanciandogli dell’acido in faccia durante una furiosa lite, probabilmente non la prima tra i due. L’aggressione – come annota l’Ansa – è avvenuta a Legnano nella tarda serata tra martedì e mercoledì, con la donna che avrebbe gettato un bicchiere intero pieno d’acido addosso all’ex fidanzato in Via Pioppi. L’uomo è stato immediatamente portato all’ospedale di Legnano dopo la segnalazione dei vicini mentre la donna si è costituita ai Carabinieri ed è stata ovviamente arrestata per lesioni aggravate e atti persecutori, come avvenuto nei gravissimi precedenti di Boettcher e Levato o di Eddy Tavares (contro Gessica Notaro, a Rimini).

ACIDO ALL’EX, ARRESTATA UNA 38ENNE

Stando a quanto emerso in queste prime ore di analisi e indagini degli inquirenti di Legnano, il 20enne già lo scorso aprile aveva presentato in Procura una denuncia per stalking contro l’ex fidanzata. L’uomo ora rischia di rimanere cieco oltre che presentare in volto forse per sempre i segni indelebili dell’ignobile aggressione con acido, in aumento purtroppo in tanti casi o presunti tali (con tentate aggressioni) in giro per l’Italia. È conosciuta anche come “vitriolage”, ovvero la forma di violenza premeditata che consiste proprio nel gettare una sostanza corrosiva sul corpo di una persona con l’interno evidente di sfigurarla e mutilarla nel gioco perverso della lucida follia vendicatrice.

