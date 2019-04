Lerici, bimba morta schiacciata da cancello/ Incidente al parco giochi: ferito nonno

Tragedia a Lerici, in provincia della Spezia: una bimba di tre anni è morta schiacciata da un cancello in un parco giochi nella frazione Pugliola a causa di un incidente. È avvenuto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ricostruzione, il cancello è caduto provocando la morte della piccola, che era in compagnia del nonno. Quest’ultimo sarebbe invece rimasto ferito. Sul posto sono accorse le ambulanze e i vigili del fuoco, mentre i carabinieri indagano sull’accaduto. Non sono ancora chiare le circostanze della tragedia ma, secondo quanto riferito da Il Messaggero, il nonno avrebbe provato a proteggere la bambina dal cancello, che sarebbe uscito dalle guide, senza però riuscirci. È intervenuto anche l’elisoccorso da Genova (atterrando nel campo sportivo di Romito Magra), che ha portato la piccola all’ospedale Gaslini, ma ogni tentativo di soccorso da parte dei medici si è rivelato purtroppo vano.

LERICI, BIMBA MORTA SCHIACCIATA DA CANCELLO

Il gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 27 aprile 2019, a Pugliola, frazione del Comune di Lerici. La bambina di tre anni stava giocando in un parco giochi comunale di fronte alle scuole elementari. Da una ricostruzione dei carabinieri, è emerso che la bambina stava passeggiando con il nonno quando il cancello scorrevole, lungo 4 metri, sarebbe uscito dalle guide schiacciando la piccola. La situazione si è subito presentata grave. Sul posto si sono recate le ambulanze della pubblica assistenza di Lerici e della Croce Rossa di Muggiano, ma la bambina è deceduta nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Il nonno, rimasto ferito nel tentativo di proteggere la nipotina, invece è stato portato all’ospedale di Sarzana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA