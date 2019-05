LIBIA, MARINA ITALIANA SALVA 40 MIGRANTI SU BARCONE/ Salvini contro Trenta e Difesa

Il salvataggio di 40 migranti su un barcone nelle acque a largo della Libia da parte della Marina italiana riapre lo scontro tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta. E’ il titolare del Viminale, come riportato da Il Giornale, a mettere nel mirino, pur senza citarla direttamente, la guida della Difesa:”Seguo la vicenda di una nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, che ieri in pieno Ramadan, ha soccorso, salvato e riportato indietro più di duecento immigrati?”. Il leader della Lega:”O si lavora tutti nella stessa direzione, oppure non può esserci il ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie immigrati. Quindi è vero che bisogna chiarire alcune vicende all’interno del governo”.

LIBIA, MARINA ITALIANA SALVA 40 MIGRANTI SU BARCONE

Matteo Salvini ribadisce dunque la linea dei porti chiusi rendendo quanto mai probabile un nuovo durissimo scontro tra il Viminale e la Difesa dopo quelli che ha già caratterizzato l’agenda nei giorni scorsi a causa di un tweet. Come riportato da “Il Giornale”, nella giornata di ieri la Guardia costiera libica è intervenuta per soccorrere un barcone in avaria con circa 150 persone a bordo. Gli allarmi di Mediterranea, della Mare Jonio e quelli di Alarm Phone Watch si erano alternati per tutto il giorno fino a quando, in serata, proprio Alarm Phone ha comunicato la fine dell’emergenza segnalando l’intervento libico: “La Guardia costiera di Roma ci ha informati che le 150 persone sono state trovate e prese in carico dalla cosiddetta Guardia costiera libica. Non possiamo raggiungere più l’imbarcazione. Dobbiamo presumere che li riportino alla zona di guerra libica”. Questo nuovo scontro rischia di mettere in discussione i già fragili equilibri del governo?

