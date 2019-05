GIOVANE TROVATO MORTO A LONDRA/ Eric Sanfilippo, malore o omicidio? Giallo

Ha tutti i contorni del giallo la morte di Eric Sanfilippo, il giovane italiano trovato senza vita a Londra con una ferita alla testa. Fonti della Farnesina sostengono che quello del ragazzo di Montopoli sia stato un decesso naturale ma sono molti i dubbi che assillano in particolare i familiari e gli amici di Eric, letteralmente sotto choc dopo che i carabinieri della stazione di San Romano, martedì mattina, hanno bussato alla porta di casa della mamma della vittima per informarla della tragica notizia arrivata dal Consolato di Londra. Come riportato da La Nazione, alcuni amici hanno descritto lo stato d’animo del ragazzo di Marti, frazione di Montopoli, come quello di chi non si era pentito di aver abbandonato la vita di paese per cercare fortuna nella grande metropoli:”Era contento e stava bene”, dicono. Ma allora cosa gli è successo? (agg. di Dario D’Angelo)

IL GIALLO DI ERIC SANFILIPPO

Mistero attorno alla morte di un giovane originario della provincia di Pisa, trovato senza vita in quel di Londra. Come riferito dall’edizione online de La Nazione, si chiamava Eric Sanfilippo, ed era originario di Montopoli; era partito per la capitale inglese lo scorso anno in cerca di fortuna, come fanno spesso e volentieri i giovani del Belpaese, per poi trovare lavoro in un ristorante come cameriere. Una vita tranquilla, serena, fino a sabato scorso, quando Eric è stato trovato cadavere con una ferita alla testa: il suo corpo è stato rinvenuto vicino ad un cassonetto, e in base alle prime indiscrezioni emerse non vi sarebbero segni di violenza o di percosse. La Farnesina, che sta seguendo il caso da vicino assieme al consolato italiano a Londra, ha spiegato che non si è trattato di omicidio ma di morte naturale, e sarà l’autopsia a stabilire con esattezza quali siano state le cause del decesso prematuro del ragazzo.

LONDRA, TROVATO MORTO UN GIOVANE ITALIANO

I genitori della vittima stanno raggiungendo il figlio a Londra per il riconoscimento ufficiale: «non posso rilasciare dichiarazioni – le parole di Carmen Decaro, la mamma di Eric – e non ci sono state notizie sulle cause della morte. Domani (oggi, Ndr) io e il mio ex marito, padre di Eric, partiamo per Londra e là speriamo di sapere come è morto nostro figlio». La famiglia vuole ovviamente la verità, a cominciare dal capire se il loro caro sia morto davvero per cause naturali, o deceduto a seguito di un omicidio. La morte, tra l’altro, risalirebbe all’8 maggio, tre giorni prima del ritrovamento, una data che desta diversi sospetti visto che Eric si sarebbe massaggiato con l’amico fino alle ore 21:30 di quel giorno. Molte risposte, come detto sopra, verranno fornite dall’esame autoptico che escluderà con certezza la morte violenta, ma il mistero rimane, anche perché pare che la giovane vittima non avesse “scheletri nell’armadio”, fosse tranquillo, e vivesse una vita normale, da comune lavoratore, seppur in una metropoli considerata fra le più pericolose al mondo visto l’altissimo tasso di omicidi, soprattutto fra i giovani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA