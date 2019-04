Lotto/ Estrazioni di oggi 10eLotto, 26 aprile 2019: i numeri vincenti

LOTTO (OGGI, 26 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi Venerdì 26 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 50/2019.

Appuntamento centrale per la settimana del Lotto e 10eLotto e nuova estrazione prevista per questa sera. Gli appassionati di Lottomatica e Sisal si sono già attrezzati per assistere al nuovo concorso ed alcuni devono ancora scoprire quali premi sono stati distribuiti nel precedente appuntamento. La statistica annunciata da Agipro News ci conferma che la vincita più alta è stata realizzata da un fortunello con il Lotto, grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi su Tutte le ruote, mentre il valore del bottino è ancora sconosciuto. Il vincitore è invece della provincia di Sondrio, di Morbeno. Secondo posto per un giocatore di Salernoi che si è assicurato la vincita da 14 mila euro, mentre più di 11 mila euro finiscono in provincia di Fermo, a Petritoli. L’ultimo appuntamento ha distribuito invece vincite per il valore di 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, l’appassionato più fortunato è di Prato, che con 8 numeri centrati su 8 giocati ha registrato il premio da 100 mila euro. Numerose le vincite che si posizionano al secondo posto grazie al premio da 50 mila euro, indovinato a Modica, in provincia di Ragusa, Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, e Chiavari, in provincia di Geonova. Il montepremi raggiunge invece quota 24 milioni di euro.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto in arrivo e naturalmente anche i numeri vincenti. La nuova estrazione aprirà le danze fra pochissimo e sono ancora tanti gli appassionati indecisi su come procedere: i numeri da giocare rappresentano uno degli scogli più grandi per tutti i giocatori, sia inesperti che storici. La nostra Rubrica non può che prestare attenzione a tutti i partecipanti ancora in difficoltà e che vogliono evitare a tutti i costi di non poter rientrare fra i papabili alla vittoria. Smorfia napoletana sotto braccio, vediamo la news di oggi: un’azienda made in USA ha scelto di realizzare una saponetta particolare, scegliendo degli ingredienti senza dubbio insoliti. Acqua santa e aglio per il sapone a prova di vampiro, in grado di tenere i famigerati canini lontano dalla pelle dell’acquirente. Anche se il prodotto è nato come un gioco, ha ricevuto le stesse attenzioni che il brand destina a tutte le altre saponette presenti nel suo catalogo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la saponetta, 29, il vampiro, 36, l’acqua, 18, l’aglio, 3, e l’igiene, 4. Come Numero Oro scegliamo invece lavare, 13.

