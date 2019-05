LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, 11 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 57/2019. Meglio affrettarsi per non lasciarsi sfuggire uno dei bottini previsti, soprattutto per l’alta probabilità di centrare una delle combinazioni più fortunate. L’estrazione di sabato è fra gli appuntamenti più attesi degli appassionati di Sisal e Lottomatica: l’ambizione è infatti di chiudere in bellezza il fine settimana, prima di iniziare alla grande un nuovo giro di concorsi. La statistica dello scorso giovedì intanto ci rivela quali città hanno centrato la Top 3, vinta da un fortunello di Reggio Emilia che con il Lotto ha indovinato una quaterna e quattro terni su Milano, del valore di più di 62 mila euro. A seguire Valenza, in provincia di Avellino, dove la vincita realizzata ammonta a 23.750 euro, mentre Positano, in provincia di Napoli, registra un bottino da 13.750 euro. Al primo posto delle vincite del 10eLotto troviamo invece Roma, dove un appassionato ha azzeccato una vincita da 30 mila euro grazie alla modalità frequente e con un 8 Oro. Al suo fianco un 7 Doppio Oro vinto invece a Squinzano, nel Leccese, sempre in modalità frequente. Un 9 da 20 mila euro inoltre per Catanzaro, mentre diverse vincite piovono in tutta la Campania. Al di fuori della Top 3 troviamo invece un bottino da 18 mila euro con un 6 Doppio Oro che premia Napoli, oltre a 15 mila euro legati ad un 7 Doppio Oro ed 12 mila euro in premio per un 6 Doppio oro. Anche Torre del Greco e Avellino non scherzano: due vincite da 10 mila euro ciascuna grazie ad un 8.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

150,5 milioni di euro per il Jackpot di questa sera, ancora una volta grazie protagonista del nuovo concorso del SuperEnalotto. Il gioco italiano regala un’altra assenza per tutti coloro che sono in attesa della sestina vincente, con un bottino che diventa sempre più ricco ad ogni estrazione. La statistica dello scorso giovedì purtroppo non ci regala notizie positive nemmeno per le quote secondarie, ancora duramente colpite dal recente tracollo. La sfida viene vinta questa volta dal 5, che supera i 34 mila euro e consegna il premio a sei fortunelli. Un unico vincitore invece per il 4+, del valore di più di 24 mila euro. Sale di poche centinaia il 3+ con un premio da 2.222 euro, destinato a 170 appassionati, mentre stabile il 4 da 243,61 euro, che questa volta assegna il bottino ad 859 vincitori. Il premio da 22,22 euro del 3 è stato vinto da 28.398 giocatori, mentre 419.156 appassionati si portano a casa 5 euro a testa grazie al 2. Stesso premio anche per i vincitori dello 0+, che ammontano a 20.996. Circa la metà i partecipanti che conquistano i 10 euro dell’1+, ovvero 10.717 in tutto. Infine 2.014 schedine legate alle sorti del 2+, con un premio storico da 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto in arrivo con una nuova estrazione, in cui forse il Jackpot farà finalmente capolino. La sestina vincente è sempre la più sfuggente, come sanno bene tutti gli appassionati della Sisal. Il gioco non ci ha ancora premiato con l’estrazione dei numeri fortunati e con il montepremi previsto per questa sera: non è ancora arrivato il momento di gettare la spugna. Anzi, forse le continue assenze non fanno altro che aumentare la determinazione di tutti gli aspiranti vincitori. Pensiamo nel frattempo a come spendere il nostro bottino, grazie all’aiuto di KickStarter. La nostra Rubrica oggi ha selezionato un’iniziativa che riguarda tutti, dato il largo uso dei dispositivi mobile. BoltHun sfrutta la porta USB-C per la trasmissione dati e dà una marcia in più all’iPad Pro, il celebre tablet della Apple. grazie alla USB 3.1 si potrà caricare e scaricare file e foto alla velocità di 5 GB per secondo, collegare le cuffie da 3.5 mm e sfruttare la tecnologia 4K in HDMI. BoltHub rende possibile inoltre usare la USB-C per caricare il tablet della Mela, il tutto per un design ultra compatto ed invisibile. L’asta durerà ancora 25 giorni, mentre il goal da oltre 4 mila euro è già stato centrato.



