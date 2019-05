Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 10eLotto, 14 maggio: i ritardatari

RITARDATARI E RITORNI DEL LOTTO

Prosegue la fuga del 41 su Firenze dopo l’ultima estrazione del Lotto. Questo numero ha raggiunto infatti i 125 concorsi di ritardo, mantenendo il ruolo di leader della classifica dei ritardatari. Ma com’è la situazione nella graduatoria dopo l’estrazione di martedì 14 maggio? Al secondo posto c’è l’84 su Cagliari, che manca invece da 118 estrazioni. Terzo posto invece per il 68 che non si vede da 106 appuntamenti. La top five si completa con il 43 su Milano, a vuoto da 87 estrazioni, e il 51 che sulla ruota Nazionale è assente da 85 concorsi. Non mancano le novità: tra i maggiori assenti si rivedono il 49 su Milano dopo 86 estrazioni, mentre il 53 su Bari che non si vedeva invece da 83 concorsi. Per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche più ritardatari la decina 20-29 su Milano manca da 44 estrazioni, invece la cadenza 5 su Napoli conta 58 appuntamenti di assenza, mentre la figura 7 su Roma si rivede dopo 57 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI FORTUNATI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Passiamo ai numeri fortunati del Lotto dopo l’estrazione di martedì 14 maggio 2019. Dei nove che abbiamo individuato ce n’è solo uno che si distingue tra tutti: ci riferiamo al 53. Questo numero è uscito su ben tre ruote differenti, cioè quelle di Bari, Torino e Venezia. Ma le curiosità non finiscono qui: ci sono il 59 e il 68 che sono entrambi usciti sulle ruote di Napoli e Venezia. Un doppio bis che si aggiunge agli altri. C’è ad esempio l’88 uscito sulle ruote di Firenze e Nazionale. Invece l’78 è uscito sulle ruote di Firenze e Genova. Da Bari a Milano il “viaggio” del 36, invece sulle ruote di Cagliari e Napoli è uscito il 72. Bari e Roma sono le ruote in cui è stato estratto il 79. Infine, c’è il 27 che è uscito sulle ruote di Napoli e Torino. Quali tra questi numeri vi hanno regalato una bella vincita? Magari le probabilità sono aumentate visto che si sono rivelati particolarmente fortunati… (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA E LA ZUPPA COTTA

Visto che la primavera non vuole saperne di arrivare, si può rispondere al maltempo con una zuppa calda. E potete associare a ciò una bella giocata al Lotto, perché la zuppa calda è il 68 per la smorfia napoletana. In generale la minestra rappresenta la fortuna e la salute, anche se in molti casi i cibi cotti nella smorfia indicano la fine di una situazione e il suo aggravarsi. Nel caso della zuppa però rappresenta il raggiungimento della fortuna e della salute. È associabile al 68 anche l’atto di mangiare la zuppa calda. In questo caso il significato del sogno va “sciolto” con l’imminente inizio di affari da sbrigare o pratiche complesse da portare a compimento. Se allora avete sognato un piatto fumante di zuppa cotta sappiate che il 68 è il numero su cui puntare per il Lotto o pure il Superenalotto. Ma è un numero giocabile anche in altre situazioni: se si sogna un vaso di frutta, se si compra argenteria nuova ed è associato al granchio. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO, LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Sempre più ricco il Jackpot del Superenalotto: ha toccato quota 152,9 milioni di euro dopo l’estrazione di martedì 14 maggio 2019. Questo per vuol dire che nessuno ha centrato la combinazione vincente, quindi per il prossimo concorso la sestina esatta varrà il premio più alto in Europa. Il Jackpot è al terzo posto tra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco. La sestina vincente manca, ma qualcuno può ritenersi comunque fortunato. C’è chi è andato vicino al colpo grosso: sono sei i “5” da oltre 35mila euro ciascuno. Invece il “4 stella”, centrato da 10 persone, vale 31mila euro circa. Vincono 2.671,00 euro coloro che hanno realizzato il “3 stella”. In questo caso le schedine fortunate sono 163. L’ultima volta che è stato centrato il premio di prima categoria risale al 23 giugno dello scorso anno, con i 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI

I numeri vincenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto sono finalmente disponibili. Li ha segnalati con prontezza Monopoli di Stato, quindi la grande serata può cominciare proprio dalla verifica delle proprie giocate. Le urla di disapprovazione si mischieranno a quelle di gioia con l’estrazione di oggi, martedì 14 maggio 2019. Vincere non è facile, ma non è neppure impossibile. Per riuscirci bisogna provarci, ma giocando responsabilmente. E allora potete dare la caccia al Jackpot del Superenalotto, alla combinazione del 10eLotto o al terno del Lotto. I modi di togliersi qualche bella soddisfazione non mancano, a patto di attirare la dea bendata a sé. A tal proposito non ci resta che farvi gli auguri di buona fortuna e di ricordarvi di controllare sempre il vostro tagliando anche in ricevitoria. Ora sotto con i numeri vincenti…

Estrazione 10eLotto n°58 del 14/05/2019

2 – 13 – 16 – 25 – 29 – 36 – 38 – 39 – 46 – 47 – 48 – 49 – 59 – 61 – 70 – 72 – 77 -78 – 80 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 46 – 36

Ultima estrazione Superenalotto n. 58 del 14/05/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

59 89 90 75 37 69

NUMERO JOLLY

2

SUPERSTAR

69

Estrazione n°58 del 14/05/2019 NAZIONALE 40 2 88 14 6 BARI 46 36 39 53 79 CAGLIARI 77 16 72 56 18 FIRENZE 61 78 88 44 12 GENOVA 29 78 1 71 63 MILANO 13 49 16 54 36 NAPOLI 89 72 27 68 59 PALERMO 2 47 66 5 51 ROMA 80 70 79 73 65 TORINO 25 38 53 59 27 VENEZIA 59 48 53 34 68

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Torna l’appuntamento con Lotto e Superenalotto: dunque non può mancare la nostra rubrica dedicata ai numeri ritardatari. Partiamo dal gioco del Lotto, dove molti giocatori non sanno più che pesci prendere per vedere rispuntare il numero 41 sulla ruota di Firenze, assente ormai da 124 turni. In seconda posizione il numero 84 sulla ruota di Cagliari ha vinto il lungo braccio di ferro con il 76 sulla ruota di Napoli e si è preso la seconda piazza con i suoi 117 turni di assenza consecutiva tra gli estratti. Terzo posto per il numero 68 sulla ruota di Genova, latitante da 105 turni. Passiamo ora ad analizzare il concorso del Superenalotto: prosegue inarrestabile l’assenza dagli estratti del numero 81, in ritardo da 86 turni. Sul podio, rispettivamente da 58 e 57 concorsi di fila, i numeri 54 e 24. (agg. di Dario D’Angelo)

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti, la combinazione preferita da tutti gli appassionati del gioco italiano. Ogni giorno, la possibilità di vincere uno dei premi previsti dalla gara spinge diversi nuovi giocatori ad unirsi alle fila degli aspiranti vincitori. Dopo una partenza entusiasmante, potremmo incontrare però delle difficoltà strada facendo, soprattutto durante la compilazione della nostra schedina. Messi da parte le date di nascita, i numeri del cuore e molto altro ancora, che numeri scegliere per poter avere una chance in più? La nostra Rubrica vi offre come sempre un’alternativa, grazie alla smorfia napoletana ed ai numeri estratti dalla news di oggi. Scopriamo la notizia: un autista di autobus è stato fermato dagli ispettori del Dipartimento Trasporti per un motivo insolito, che ha portato ad una multa per una distrazione insolita. Sembra infatti che durante il tragitto del suo mezzo, non si sia accorto che fra i passeggeri c’era anche un uomo comodamente seduto con in braccio un piccione. A farne le spese è stato però il controllore, che avrebbe deciso di non fare il biglietto per il trasporto animali. Il volatile infatti sarebbe stato afferrato dal passeggero solo in un secondo momento, ma l’ispettore ha deciso comunque di multare il controllore. Il pensiero della smorfia: abbiamo il piccione, 42, l’autobus, 26, il controllore, 15, la multa, 63, e il trasporto, 46. Come Numero Oro scegliamo invece la regola, 6.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, 14 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 58/2019. Pronti a regalare premi e numeri estratti, i tre giochi italiani attireranno milioni di giocatori ed aspiranti vincitori. Chi riuscirà ad essere il più fortunato, potrà avere la speranza di centrare dei bottini generosi. L’ultimo appuntamento del Lotto del resto ci dimostra come sia possibile raggiungere vette importanti, magari a sei cifre come è accaduto ad un vincitore di Napoli. Il premio da 124 mila euro ha premiato il capoluogo campano, grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota cittadina. Interessante anche la seconda posizione, dove troviamo un fortunello della provincia napoletana, di San Giorgio a Cremano, con un premio da 120 mila euro realizzato sempre sulla ruota partenopea. Doppia vincita invece per il terzo posto in classifica, realizzata nella provincia di Caserta, a Curti, e a Napoli. Il premio invece ammonta a 62.500 euro cadauno. Infine più di 21 mila euro per un appassionato di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, e più di 14 mila euro per un giocatore di Napoli. I vincitori del 10eLotto non sono stati così fortunati, ma i bottini distribuiti in tutta l’Italia sono comunque interessanti. Al primo posto della classifca troviamo un appassionato di Messina che ha realizzato 30 mila euro grazie ad un 8 Oro ed estrazione frequente. 25 mila euro invece ad Asti con un 6 Oro ed un 8 con lo stesso bottino nella provincia di Torino, a Locana. Il montepremi annuale registra invece 1,7 miliardi di euro, mentre sono circa 28 mila euro le vincite distribuite lo scorso sabato.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

151,7 milioni di euro per il Jackpot di questa sera, con una nuova estrazione del SuperEnalotto che potrebbe stravolgere il destino della sestina vincente. Il montepremi infatti è ancora intatto da mesi, ma tutti gli appassionati della Sisal non hanno intenzione di gettare la spugna. Anzi, molti aumentano la propria determinazione per riuscire a realizzare il primo bottino in assoluto. Intanto le quote secondarie riprendono quota, dopo diverse settimane di down significativo. L’andamento positivo però riguarda solo alcune delle quote, come il 5 da quasi 51 mila euro che premia 5 giocatori, contro i quasi 40 mila euro del 4+ che invece viene centrato da un unico vincitore. In rialzo anche il 3+, con premio da 2.753 euro e 156 vincitori, così come il 4 che regala a 650 giocatori un bottino da 396,53 euro. Leggero trend positivo anche per il 3, con un premio da 27,23 euro destinato a 28.603 partecipanti. Il 2 invece non si discosta molto dalla media mensile, registrando un premio da 5,07 euro e 477.248 vincitori. All’ultimo posto della classifica troviamo quindi lo 0+, con il suo classico bottino da 5 euro, indovinato da 37.646 appassionati. Infine il 2+ da 100 euro, centrato da 2.755 partecipanti e 17.666 vincitori per i 10 euro dell’1+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Poche ore prima dello squillo delle trombe e dell’inizio del nuovo concorso del SuperEnalotto. Il Jackpot deciderà di bussare alla porta di un giocatore oppure continuerà ad ignorare chi spera nella sua vincita? Gli appassionati sperano in una svolta ed anche se è trascorso diverso tempo dall’ultima vincita del montepremi, non è ancora arrivato il momento di arrendersi. Lo pensa soprattutto chi, da bravo giocatore previdente, ha già pensato anche a come spendere la vincita. Anche la nostra Rubrica preferisce non farsi cogliere impreparata ed ha trovato per voi una valida iniziativa su KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Narwal è il primo robot autonomo per la pulizia dei pavimenti, in grado di spolverare e lavare. Sia per una pulizia rapida che profonda, in caso siano presenti macchie ostili. Con una comoda app, si può scegliere la strategia per la pulizia quotidiana. Narwal è in grado inoltre di coprire spazi di 200 metri quadrati. Niente più aspirapolvere, mocio o panni per pulire, ma un robot automatico in grado di sfruttare una carica di acqua per un’area maggiore rispetto a tutti gli altri gemelli presenti sul mercato. 17 giorni prima che l’asta venga chiusa ed un goal da quasi 27 mila euro che finora ha incontrato un largo interesse da parte degli utenti. I finanziamenti infatti si aggirano attorno ai 675 mila.



