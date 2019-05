Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 MAGGIO 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 59/2019. Prima di immergerci nel nuovo concorso, rivediamo la statistica precedente. Agipronews ci rivela che lo scorso martedì è stato il Lotto a premiare gli italiani con il bottino maggiore. Un vincitore di Vico Equense, in provincia di Napoli, ha centrato infatti una quaterna e tre terni sulla ruota cittadina del valore di 62.250 euro. Seconda posizione per un giocatore di Mariano Comense, in provincia di Como, che con il LottoPiù ha registrato un premio da 50.596 euro. Terzo posto invece per Napoli, dove un appassionato ha indovinato un terno secco sulla Nazionale del valore di 31.550 euro. Il montepremi annuale schizza invece fino a 455 milioni di euro, 5 milioni se consideriamo il singolo appuntamento dell’ultimo martedì. Il 10eLotto premia invece un fortunello della provincia di Napoli, di Sorrento, con un bottino da 50 mila euro. La giocata fortunata riguarda un 9 secco e la modalità frequente. 25 mila euro per il secondo posto, dove troviamo un appassionato della provincia di Gorizia, di Monfalcone, con un 6 fortunato. Anche in questo caso il giocatore ha scelto l’estrazione frequente. Terza posizione infine per un 9 realizzato a Milano del valore di 20 mila euro. Il montepremi ammonta invece a 1,75 miliardi di euro dall’inizio di quest’anno, di cui 33,9 milioni per l’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto non ha ancora consegnato il suo Jackpot e per l’estrazione di questa sera il bottino più grande del gioco della Sisal avrà un valore più alto. Si parla infatti di 152,9 milioni di euro circa, per un fortunello che potrebbe apparire anche questa sera. Il concorso premierà tutti i giocatori più fortunati, ma si attende chi riuscirà a conquistare la meta più importante. Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi, rivediamo la statistica precedente. Crollano ancora una volta le quote maggiori, a partire dal 5 che premia sei giocatori con oltre 35 mila euro. A seguire i dieci appassionati che portano a casa più di 31 mila euro grazie al 4+. In discesa anche il 3+ da 2.671 euro e 163 vincitori, mentre sale il 4 fino a 316,60 euro. I giocatori fortunati in questo caso sono 677. Stabile il 3 con un premio da 26,71 euro e 24.207 giocatori, mentre in rialzo il premio del 2, pari a 5,43 euro. Sono 370.187 ad aver centrato la combinazione vincente. Infine la tripletta storica del SuperStar, capitanata dal 2+ da 100 euro che consegna il premio a 2.712 partecipanti. Sono invece 14.772 i vincitori che indovinano l’1+ e conquistano il bottino da 10 euro ciascuno, mentre 5 euro per i 29.376 giocatori che azzeccano lo 0+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in scena, grazie al concorso che questa sera premierà i più fortunati. I giocatori sono in attesa di scoprire se un appassionato vincente riuscirà a portarsi a casa il montepremi, così come tutte le quote previste dal gioco della Sisal. Altri preferiscono saltare questo passaggio e pensare direttamente a come spendere subito il bottino appena centrato, dal più generoso al meno succulento. Anche la nostra Rubrica ha scelto di concentrarsi sullo step finale dell’estrazione ed ha trovato per voi un’iniziativa presente su KickStarter che potrebbe piacere a molti. Pocket Sky permette infatti di sfruttare gli aspetti benefici della luce per migliorare l’energia delle persone e la qualità del sonno. Il dispositivo è un semplice e moderno paio di occhiali senza lenti, dotato delle stesse proprietà del sole grazie ad una luce blu che stimola la produzione di melatonina. L’ormone del sonno, come amano definirlo in molti, essenziale per riuscire a riposare in modo corretto. Basterà indossare il fit per riuscire a trarne beneficio, per un utilizzo al giorno di soli 20 minuti. In grado di migliorare la propria efficienza durante il lavoro o le attività sportive, Pocket Sky può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata ed a prescindere da ciò che stiamo facendo. Quasi 60 mila euro di contributi, per un goal da 20 mila già centrato e 22 giorni ancora a disposizione prima della chiusura dell’asta in corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA