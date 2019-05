Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 18 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 60/2019. Chiusura della settimana di estrazioni ed ancora tanti premi da consegnare in tutte le regioni italiane. I giocatori sono pronti a schizzare verso il traguardo finale, nella speranza di ottenere uno dei premi previsti da entrambi i giochi. L’ultima statistica premia chi è ancora in attesa di centrare una vittoria, così come chi conta su un colpaccio imprevisto per replicare un successo già ottenuto. Il 10eLotto batte il cugino Lotto grazie al primo premio distribuito lo scorso giovedì, del valore di 60 mila euro. A vincere è un giocatore della provincia di Verona, di Cerea, che ha centrato il bersaglio con un 6 Doppio Oro. Si ferma invece a 50 mila euro l’appassionato della provincia di Perugia, di Gualdo Tadino, che realizza il premio da 50 mila euro con un 9 Oro. Infine 30 mila euro per la provincia di Roma, Cerveteri, grazie ad un 8 Doppio Oro. Per quanto riguarda il Lotto, il bottino più alto finisce nella provincia di Macerata, a Civitanove Marche. Un vincitore ha imbroccato infatti un terno secco su Milano del valore di 27 mila euro. Seconda posizione per Campagnano di Roma, grazie a due terni secchi sulla ruota capitolina e con due premi da 13.500 cadauno. Più di 20 mila euro vengono assegnate invece alla provincia di Milano, ad un appassionato di Rodano.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo protagonisti della serata di oggi, quando una nuova estrazione svelerà i nuovi numeri vincenti e regalerà tanti premi a tutti gli appassionati della Sisal. L’ultima statistica ci conferma purtroppo una nuova assenza per il montepremi, che questa sera avrà il valore di 154,2 milioni di euro. Nessuna novità positiva anche per le quote secondarie, che dopo una breve parentesi con un leggero rialzo ritornano verso il baratro. Quasi 31 mila euro per i cinque vincitori del 4+, mentre più di 25 mila euro per gli otto giocatori che centrano il 5. Sono invece 160 i tagliandi vincenti legati al 3+ ed al bottino da 2.370 euro, contro i 680 fortunelli che imbroccano il 4 da 308,26 euro. Scende ancora una volta il 3, con un tesoretto da 23,70 euro e 26.680 vincitori, mentre il 2 si ferma a 5,20 euro e premia 378.041 partecipanti. In fondo alla classifica troviamo quindi i cinque euro dello 0+, indovinato da 27.674 giocatori, mentre i 100 euro dell’1+ vengono vinti da 12.238 fortunelli. Infine i 100 euro che il 2+ ha regalato ai suoi 1.929 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot pronti per rivoluzionare il destino di tanti appassionati ed aspiranti vincitori. Tutti i giocatori della Sisal sperano nell'avvento della sestina vincente, che grazie al concorso di questa sera potrebbe scegliere di invertire la rotta e bussare alla porta di un ignaro cittadino. Siamo al culmine delle operazioni che precedono l'estrazione e che prevedono non solo la compilazione della schedina da giocare, ma anche pensare ad un primo acquisto. Siamo pronti ad accogliere al meglio la vincita? Sperare di tagliare il traguardo e sapere come muoversi subito dopo la vittoria può fare la differenza. Soprattutto perché è proprio in questi momenti così cruciali che non bisogna perdere tempo.



