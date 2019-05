Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 2 MAGGIO 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 53/2019. Continua la settimana di estrazioni del Lotto e 10eLotto, grazie ad un nuovo appuntamento che aprirà i battenti fra pochissimo. Le due lotterie italiane sono già pronte ad alzare il sipario, mentre tutti gli appassionati stanno concludendo faccende e obblighi lavorativi, in previsione di una serata di concorsi. Com’è andata l’ultima estrazione? Il primo posto in classifica premi viene assegnato al Lotto, grazie a tre fortunelli di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, che hanno realizzato più di 90 mila euro su Bari. Visto che i numeri giocati sono identici, si ipotizza che in realtà il vincitore sia uno solo. Secondo posto per due quaterne registrate a Fidenza, del valore totale di 48 mila euro. Il premio da 25.800 euro finisce invece in provincia di Catanzaro, a Botricello, mentre 25.475 euro vengono assegnati ad un vincitore de L’Aquila. Anche i bottini del 10eLotto non sono niente male, a partire dai 60 mila euro indovinati a Pesaro grazie ad un 6 con opzione Doppio Oro. 50 mila euro invece per un appassionati di Latisana, nella provincia di Udine, grazie ad un 7 Oro. Si uniscono alle vittorie anche due appassionati di Roma, un vincitore di Quadri, in provincia di Chieti, ed un giocatore Matera, con un bottiino da 20 mila euro per tutte le singole vincite, realizzate con due 9. Il montepremi annuale sfiora invece il premio da 2 miliardi di euro, di cui 29,6 milioni legati solo all’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot ancora da scoprire ed un SuperEnalotto che non lascia trapelare che cosa succederà nel concorso di questa sera. Gli appassionati della Sisal continuano a chiedersi quando avverrà l’estrazione più fortunata dell’anno, ovvero quando la sestina vincente deciderà ad apparire fra i numeri estratti. Il montepremi intanto ci regala un’altra assenza ed aumenta il proprio valore, raggiungendo quota 145,2 milioni di euro. Nell’ultimo appuntamento invece solo il 5 è riuscito a battere la media mensile, regalando a tre vincitori quasi 59 mila euro in premio. Il 4+ non raggiunge i 35 mila euro, assegnati a tre giocatori. Un leggero rialzo per le sorti del 3+, che questa volta premia 138 partecipanti con 2.873 euro, mentre iol 4 consegna a 524 giocatori un bottino da 346,48 euro. In leggero aumento anche l’andamento del 3, con premio da 28,73 euro e 18.921 vincitori, così come il bottino del 2, che raggiunge i 5,45 euro e consegna il malloppo a 309.013 appassionati. Gli ultimi tre posti in classifica riguardano la tripletta dei SuperStar a premio fisso, guidata dal 2+ da 100 euro che premia 1.755 giocatori. A seguire i 9.896 vincitori dell’1+, che si portano a casa 10 euro cadauno. Infine 5 euro per i 19.219 tagliandi vincenti che hanno indovinato lo 0+.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO

Avete già preparato tutto l’occorrente per assistere alla nuova estrazione del Lotto? Se la risposta è affermativa, non avete di che preoccuparvi e potete attendere in tutta tranquillità l’appuntamento di oggi. Se invece siete ancora alla disperata ricerca dei numeri da giocare, non abbattetevi. Esistono tanti modi per trovare le combinazioni utili! Per esempio ci si può affidare alla smorfia napoletana, l’antico e saggio oracolo che da sempre sforna numeri su sogni ed eventi. Ed è il metodo preferito dalla nostra Rubrica, che anche oggi pensa a chi si trova in alto mare: scopriamo news e numeri da giocare. Negli anni Ottanta, un uomo cinese ha iniziato a notare che sul proprio collo stava emergendo una strana protuberanza, che in seguito si è rivelato un corno. Il suo sviluppo è così rapido, che Li è costretto a tagliarlo almeno due volte l’anno per ridurne le dimensioni e questo dura da quasi quarant’anni. Secondo alcuni si tratta di una massa di cheratina concentrata, una malformazione che nell’aspetto ricorda molto il legno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il corno, 90, il legno, 16, la Cina, 77, il collo, 1, e la crescita, 10. Come Numero Oro scegliamo invece il 39, come gli anni trascorsi da quando Li ha fatto la sua scoperta.



