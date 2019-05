Lotto/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 21 maggio: numeri vincenti

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto stanno per andare in scena, grazie ad un concorso che avrà luogo fra pochissimo ed aprirà i battenti ad una nuova gara a premi. Appassionati di ogni età si avvicinano già ai blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso la meta finale. Molti però rischiano di non poter partecipare all’estrazione ed il motivo è molto semplice: quali numeri giocare? Un dubbio che ricorre almeno tre volte a settimana, al pari degli appuntamenti previsti dal gioco. E con le incertezze ritorna anche la nostra Rubrica, pronta ad aiutarvi a giocare dei numeri utili e partecipare alla sfida a premi. Partiamo dalla news, poi scopriamo insieme i numeri rivelati grazie alla smorfia napoletana. Un artista trentenne ha deciso di non lasciarsi abbattere dal daltonismo congenito e di trovare una soluzione per migliorare la propria percezione dei colori. Ha scelto quindi di sperimentare un caschetto che gli permettesse di trasformare ogni colore in una vibrazione, in modo da poterli “sentire”. Un sistema che ha adottato per dieci anni prima di chiedere ai chirurghi di procedere con un intervento al cervello, per migliorare ancora di più la percezione cromatica. Cosa dice la smorfia: abbiamo il colore, 32, il cervello, 55, la vibrazione, 36, la sensibilità, 43, ed il sistema, 44. Come Numero Oro scegliamo invece l’idea, 78.

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 21 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 61/2019. Come è andata la sfida fra i due titani dello scorso sabato? A quanto pare il primo posto della classifica viene assegnato al Lotto, che supera di poco quanto ottenuto dal rivale. Un giocatore di Castellamonte, nel Torinese, ha infatti centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota piemontese. Il 10eLotto invece vede al primo posto della sua Top 3 due vincite da 50 mila euro, un 9 Oro registrato a Roma ed un 8 indovinato invece a Torano Castello, in provincia di Cosenza. Per quanto riguarda il Lotto, premiato anche un appassionato di Cisterna di Latina, in provincia di Roma, con 39 mila euro e un vincitore della Capitale con 23.740 euro. Un altro appassionato capitolino registra invece più di 21 mila euro, mentre la provincia di Roma, grazie ad Anzio, imbrocca un premio da 13.200 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, il secondo posto premia invece La Spezia con un 8 Oro da 30 mila euro, a cui si affianca anche un giocatore di Reggio Calabria con giocata e premio identici. Il montepremi del 2019 raggiunge infine sogna 1,8 miliardi di euro, mentre 26,8 milioni se teniamo in considerazione solo l’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora niente da fare per il Jackpot del SuperEnalotto, che si diverte sempre di più a non presentarsi nei concorsi del gioco della Sisal. Il montepremi avrà un valore di 155,5 milioni di euro per l’appuntamento di questa sera, un bottino che di certo sta facendo venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati. In attesa di scoprire il verdetto di oggi, rivediamo la classifica del concorso avvenuto lo scorso sabato. Prima posizione per il 4+ da oltre 45 mila euro, realizzato da un fortunello, mentre sei vincitori per il premio del 5, pari a più di 42 mila euro. In rialzo il 3+ con un bottino da 3.329 euro e 163 tagliandi vincenti, in rialzo anche il 4 da 458,65 euro e 565 vincitori. Sono 23.525 gli appassionati a realizzare il premio da 33,29 euro del 3, mentre 381.654 giocatori per il 2 da 6,38 euro. In fondo alla classifica troviamo quindi lo 0+ da 5 euro, che premia 32.779 vincitori, mentre l’1+ consegna i 10 euro del suo premio a 13.137 giocatori. Infine 1.931 partecipanti per il tesoretto del 2+, come sempre del valore di 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot si uniscono ancora una volta per l’estrazione di oggi, un appuntamento che gli appassionati della Sisal non intendono perdersi per nulla al mondo. Molti stanno approfittando di queste ore per organizzare ogni step che potrebbe precedente la vincita, da quali regali acquistare per primi fino ai progetti personali da mettere in porto in pochi istanti. Anche la nostra Rubrica viaggia lungo gli stessi binari e grazie all’aiuto di KickStarter è già in grado di proporvi una delle tante iniziative presenti sul portale. Oggi parliamo di ambiente e rivoluzione: MicroFarm è il modo più semplice per avere una serra in casa e coltivare piante, erbe aromatiche e molto altro ancora. Nessuna luce diretta del sole, grazie al LED adatto per la coltivazione. MicroFarm è dotato di un contenitore per il drenaggio dell’acqua ed il suo utilizzo è semplice: basta infatti disporre i semi sul tappeto di cotone, spruzzare il tutto con un po’ di acqua e posizionare il coperchio, che aiuterà la crescita istantanea. Dai sette ai dieci giorni prima che le piantine ultimino la l oro crescita. Mancano ancora 18 giorni prima della fine dell’asta ed un goal da 8 mila euro che finora ha visto i contributi per un valore di oltre 53 mila.



© RIPRODUZIONE RISERVATA