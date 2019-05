LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 23 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 62/2019. Oggi scopriremo i nuovi numeri vincenti che premieranno tantissimi italiani, giocatori fortunati che riusciranno a centrare i bottini previsti da entrambe le lotterie. In alcuni casi potrebbe trattarsi di una vincita a tre zeri, come è accaduto nell’estrazione dello scorso sabato. Un fortunello di Novara infatti ha centrato i 100 mila euro messi in palio dal 10elotto, grazie ad una giocata di soli 3 euro che gli ha permesso di registrare un 9 Doppio Oro. Secondo posto in classifica invece per un giocatore di Matera, premiato con 30 mila euro grazie ad un 8 Oro, mentre 20 mila euro sono stati consegnati ad un appassionato di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ottenuti con un 9. Il montepremi del 2019 ammonta invece a 1,8 miliardi di euro, mentre 36,6 milioni per la singola estrazione. Pioggia di premi anche per il Lotto, che assegna ad un partecipante di Salemi, nel Trapanese, la prima posizione della sua Top 5. Il fortunello in questione guadagna più di 50 mila euro con una quaterna, quattro terni e sei ambi su Torino. A seguire Rivalta di Torino, dove viene azzeccata una vincita da 13.750 euro, mentre un terno secco premia San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, con un bottino da 13.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora niente da fare per il Jackpot del SuperEnalotto, che continua ad aumentare il proprio valore ed a sfuggire a tutti gli appassionati della Sisal. Il montepremi raggiunge i 156,7 milioni di euro per l’estrazione di questa sera, a cui si uniscono gli altri bottini legati alle quote minori. L’ultimo appuntamento con il gioco ha registrato diverse assenze, fra cui quella del 5+, del 5+1 e persino del 4+. Il premio maggiore viene assegnato dal 5 a tre fortunelli, per un valore di oltre 70 mila euro. In seconda posizione troviamo quindi il 3+ da 3.428 euro e 73 vincitori, mentre 448 giocatori centrano i 476,03 euro del 4. Passiamo poi al 3, con un bottino da 34,28 euro e 18.768 vincitori, mentre 6,26 euro per i 319.571 appassionati che indovinano il 2. Infine la storica tripletta delle quote SuperStar, che come sappiamo ha in testa il 2+ con il suo premio da 100 euro. I vincitori in questo caso sono 1.473, mentre diventano 10.822 se consideriamo le vincite dell’1+ da 10 euro. Per il gran finale appare lo 0+ da 5 euro, che premia 26.488 partecipanti in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Nuovo concorso del SuperEnalotto in arrivo e la possibilità di vincere il Jackpot. I giocatori della Sisal sono già in attesa di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi, che potrebbe stupirci con la comparsa del montepremi. Finora i mesi sono trascorsi senza che la sestina vincente venisse centrata da alcuno degli aspiranti vincitori, ma la sorte potrebbe cambiare proprio oggi. Ecco perché è meglio non abbassare la guardia e pensare fin da ora come investire il malloppo appena vinto. La nostra Rubrica vi parlerà oggi di uno dei progetti lanciati di recente su KickStarter, da poter prendere in considerazione nel caso in cui riusciste a vincere. Flic 2 vanta una grandezza microscopica e molteplici funzionalità: un pulsante della grandezza di un bottone in grado di controllare luci di casa, avviare riproduzioni musicali e video, inviare messaggi e molto altro ancora. Una comoda app da installare sul proprio dispositivo permetterà infatti di personalizzare le sue funzioni, diventando un valido aiutante in molteplici situazioni della quotidianità. Per esempio potrebbe trasformarsi in un sostegno per i musicisti che vogliono sfruttare il riverbero oppure diventare un semplice mouse per il pc o tablet e molto altro ancora. Il goal da raggiungere in 28 giorni è di oltre 44 mila euro: la bella notizia è che meno di 3 mila sostenitori hanno supportato il progetto, investendo più di 317 mila euro.



