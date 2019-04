Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 aprile: i numeri vincenti

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Sabato 27 aprile 2019 che coincide con una nuova opportunità per provare a vincere con il Lotto, 10eLotto e il Superenalotto. Ma quali sono i numeri ritardatari che stanno mandando al manicomio gli italiani nelle ultime settimane? Iniziamo dal Lotto, che in questa speciale classifica vede primeggiare il numero 41 sulla ruota di Firenze, assente da 117 estrazioni, seguito rispettivamente dal numero 76 sulla ruota di Napoli (latitante da 111 concorsi) e dal numero 84 sulla ruota di Cagliari (che non fa capolino da 110 estrazioni). Del club dei centenari fa parte anche il numero 14, assente sulla ruota di Venezia da 101 concorsi. Capitolo Superenalotto: il primatista dei ritardatari è il numero 74, che non fa capolino tra gli estratti da 92 concorsi consecutivi. Il podio è completato dal numero 81, in ritardo da 78 turni, e dal numero 44, assente da 50. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 51-51/2019. Ad un giorno di distanza dal concorso speciale, lo storico gioco italiano ha ancora tanti premi da distribuire in tutta l’Italia. Purtroppo non siamo ancora in grado di conoscere quali premi sono stati centrati meno di 24 ore fa: i dati sono ancora in via di elaborazione. Possiamo però controllare l’andamento della statistica regionale in merito all’estrazione dello scorso martedì, utile per sapere quali regioni sono riuscire a rientrare nella Top 5. Prima in testa la Lombardia con quasi 24 mila vincite e circa 957 mila euro in premi, mentre il secondo posto va alla Campania con 11.779 vittorie e poco meno di 880 mila euro in bottini. Terza posizione per la Sicilia, che registra un bottino da oltre 550 mila euro e supera il Veneto, che tuttavia la batte in merito alle vincite, che ammontano a 10.309 in tutto. Stessa sorte anche per la quinta posizione, dove troviamo il Lazio con più di 484 mila euro in vincite e 9.797 tagliandi vincenti. Posto che viene riservato alla successiva Puglia se consideriamo solo le vincite maturate, ovvero 9.861, mentre il montepremi non supera i 417 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO

Lotto in arrivo con un nuovo concorso e tanti numeri da poter giocare, anche se saranno pochi gli estratti vincenti di oggi. Gli appassionati della lotteria italiana non si lasceranno sfuggire la possibilità di centrare uno dei premi previsti, anche se bisogna prima superare lo scoglio più difficile: compilare la schedina. Se non avete ancora idea di come procedere e non volete rischiare di rimanere fuori dai giochi, potete sempre lasciarvi consigliare dalla nostra Rubrica. Scopriamo la news di oggi e poi il verdetto della smorfia napoletana. Una delle ultime invenzioni lanciate sul web ha fatto sorridere molti, visto che si parla di formine di unicorni ideati per le dita della mano. Zoccoli, zampette e una simpatica testolina per simulare il magico animale, protagonista di tante fiabe e fra i preferiti di grandi e piccini. Non esiste alcuna utilità a riguardo, ma di puro divertimento sia per se stessi che per i bambini della casa: perché accontentarsi di una semplice marionetta? Quante storie e fantasie si possono realizzare con il semplice uso delle dita! Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’unicorno, 53, le dita, 14, il divertimento, 3, il gioco, 19, e il passatempo, 23. Come Numero Oro scegliamo invece la magia, 46.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ancora poche ore e potremo assistere al nuovo concorso del SuperEnalotto, che poterà con sé anche il Jackpot. Il montepremi attuale supera i 142 milioni di euro, per una corsa che sembra destinata a non avere mai fine. Prima di scoprire se il destino ci riserverà una svolta inaspettata e fortunata, rivediamo la statistica precedente. Rialzo per le quote maggiori e stallo invece per quelle minori, come dimostrano gli oltre 47 mila euro assegnati ai quattro vincitori del 5. Cinque giocatori fortunati invece per il bottino da più di 39 mila euro grazi eal 4+, mentre 2.708 euro per il bottino del 3+, vinto da 91 appassionati. Aumenta anche il 4, che con un valore di 395,38 euro premia 495 partecipanti. Stabile invece il 3, con un bottino da 27,08 euro e 21.664 vincitori, così come il 2 che rimane ancorato ai 5,09 euro, indovinato da 357.089 giocatori. L’unica certezza ci viene regalata come sempre dalla tripletta standard delle quote SuperStar, con in testa il 2+ da 100 euro. Gli appassionati che hanno realizzato il bottino sono 1.507, mentre 9.502 se consideriamo i vincitori dei 10 euro dell’1+. Infine 20.848 tagliandi fortunati per la quota da 5 euro dello 0+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in scena, per uno spettacolo riservato a tutti gli appassionati della lotteria Sisal. Numeri vincenti, premi e cos’altro? Sicuramente un progetto da avviare subito dopo la vincita. Alcuni dei giocatori potrebbero essere ancora indecisi sui passi da muovere una volta scoperta la vittoria. La nostra Rubrica vi tornerà utile, grazie all’iniziativa che abbiamo scelto per voi e presente fra i lanci di KickStarter. Piacerà agli amanti dei massaggi, visto che Strig è un dispositivo in grado di massaggiare ogni parte del corpo grazie alle microvibrazioni ed all’innovativa terapia Microcurrent usata per i trattamenti di benessere anti-età. Ricaricabile, portatile, dotato di tre livelli di intensità e dalla forma ergonomica: Strig è l’ideale per chi pensa al benessere personale e non vuole affidarsi ad un professionista, ma fare tutto in casa ed al momento opportuno. L’asta rimarrà attiva ancora per 42 giorni, mentre l’obbiettivo da quasi 9 mila euro è già stato realizzato.



