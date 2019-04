LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto, 30 aprile 2019: i numeri vincenti

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima estrazione del mese di aprile in questo martedì 30 per quanto riguarda Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Diamo allora un’occhiata ai numeri ritardatari per vedere quali sono quelli che da più tempo mancano all’appello e di conseguenza hanno maggiori probabilità di essere estratti, non fosse altro che per la legge dei grandi numeri. Iniziamo dal Lotto, dove il primatista è ancora una volta il numero 41 sulla ruota di Firenze, assente da 118 turni consecutivi. Dietro il toscano la solita accoppiato Napoli-Cagliari, con il numero 76 latitante da 112 concorsi di fiale e il numero 84 che non fa capolino tra gli estratti da 111. Il podio dei numeri ritardatari del Superenalotto vede invece la medaglia di bronzo assegnata al numero 24, assente da 51 turni. Medaglia d’argento per il 44 (52 turni d’assenza) e oro per il numero 81, in ritardo da 80 concorsi. (agg. di Dario D’angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 30 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 52/2019. E prima di occuparci del Superenalotto vediamo accendersi le luci sulla nuova estrazione di Lotto e 10eLotto, che fra pochissimo apriranno i battenti per rivelarci i numeri vincenti di oggi. Le due lotterie sono sempre più ricche ed i premi hanno raggiunto dei valori inaspettati, grazie agli appuntamenti dello scorso sabato. Il 10eLotto premia infatti un giocatore di Vergiante, in provincia di Varese: come ci svela la statistica di Agipro News, il bottino è di 100 mila euro. A seguire un quartetto di vincite da 10 mila euro, grazie alle combinazioni giocate da appassionati di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, Latisana, in provincia di Udine, Massafra, in provincia di Taranto, e Napoli. Conosciamo finalmente anche i premi del concorso speciale dellos corso venerdì, dove al primo posto troviamo un trittico di bottini registrati a Lerna, in provincia di Alessandria, Croce, in provincia di Reggio Emilia, ed infine Nole, nel Torinese. Il premio per tutti e tre i vincitori ammonta a 50 mila euro, mentre il montepremi del 2019 sale fino a 1,5 miliardi di euro. Il vincitore più fortunato del Lotto è invece di Cogoleto, nel Genovese, che con quattro numeri giocati ha conquistato il premio da 33 mila euro, grazie alla ruota di Roma. Al secondo posto troviamo due terni realizzati a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, del valore di 20.625 euro e registrato su Firenze, oltre a Cordiano, in provincia di Perugia. Il bottino in questo caso riguarda la ruota di Firenze ed ammonta a 19.500 euro. Nel concorso di venerdì troviamo invece al primo posto delle vincite un giocatore di Pescara, che ha centrato un terno da 14 mila euro su Milano. Il montepremi annuale supera i 404,8 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO

Poche ore di tempo ancora prima che la nuova estrazione del Lotto abbia inizio. E questo vuol dire che tutti i ritardatari avranno l’ultima opportunità per partecipare al concorso e non lasciarsi sfuggire uno dei premi previsti dalla lotteria italiana. Fra impegni di lavoro e di famiglia, il tempo non è mai abbastanza per tutti gli appassionati che si trovano in difficoltà anche per i numeri da giocare. Completare la schedina può diventare una vera impresa, se non si hanno idee utili da sfruttare. La nostra Rubrica però è sempre attiva per regalarvi la possibilità di partecipare comunque al gioco, grazie alla smorfia napoletana ed alla news scelta per oggi. I divorzi sono sempre in aumento in tutto il mondo, ma a volte i giudici trovano dei modi bizzarri per imporre agli ex coniugi di terminare le liti. Nella maggior parte dei casi il problema più grande riguarda la casa, spesso messa in vendita negli USA per accontentare entrambe le parti. Un giudice americano però ha scelto di accontentare l’ex coppia che preferiva abitare nella casa di famiglia, imponendo la costruzione di un muro che dividesse a metà la struttura. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il divorzio, 78, il muro, 61, il giudice, 50, la lite, 60, e la casa, 71. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la convivenza, 34.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ancora nulla di fatto per tutti gli appassionati del SuperEnalotto, che sperano ancora nella buona sorte e nella vincita del Jackpot. L’estrazione della sestina vincente e di tutte le quote legate al gioco della Sisal continua a segnalare l’assenza del montepremi. Nuovo concorso in arrivo e tante considerazioni da fare sull’appuntamento precedente, che sembra regalare una piccola impennata solo alle quote maggiori. Il 5 ha vinto la sfida contro il rivale SuperStar grazie ad un premio da oltre 46 mila euro, centrato da tre vincitori. Un unico fortunello invece si è aggiudicato la somma di quasi 35 mila euro grazie al 4+. In rialzo il 4, con un bottino da 349,78 euro indovinato da 409 giocatori, mentre stabile il 3. Il premio da 27,30 euro è stato realizzato da 15.614 appassionati. Piccolo miglioramento per il 2, che si allontana dall’ultima posizione in classifica grazie ad un tesoretto da 5,21 euro e 252.700 vincitori. A pochi cent di distanza troviamo lo 0+ da 5 euro, destinato a 15.805 giocatori, mentre sono 7.130 i partecipanti a indovinare l’1+ e portarsi a casa il premio da 10 euro. Infine il 2+ da 100 euro, collegato alla vittoria di 1.111 biglietti fortunati.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Non è ancora detta l’ultima parola e tutti gli appassionati del SuperEnalotto non si lasceranno sfuggire una nuova occasione per centrare il Jackpot. La nuova estrazione di oggi potrebbe cambiare le carte in tavola e nominare un fortunato vincitore, pronto a cambiare la sua intera vita grazie al montepremi previsto dalla lotteria. Molti sono pronti a fare il balzo finale per catturare il tesoretto della sestina vincente, ma molti altri ancora si accontenterebbero anche di piazzarsi sugli altri gradini del podio. Il dubbio più grande in realtà riguarda la fase successiva alla vittoria: che cosa farne del bottino appena conquistato? Alla nostra Rubrica non mancano di certo le idee, soprattutto perché possiamo avvalerci del valido aiuto di KickStarter. La rivoluzione delle fotografie avvenuta negli ultimi anni ha permesso a tanti amanti degli scatti di sfruttare la propria creatività per immortalare i momenti più belli della propria vita. Anche grazie all’evoluzione degli smartphone, che stanno assumendo sempre più le sembianze di una vera e propria fotocamera professionale. Eppure mancano ancora alcuni particolari per trasformare il dispositivo mobile in una ‘macchina da guerra’ per fotografi provetti. LIT flash promette di dare una marcia in più al proprio cellulare, grazie al primo flash intelligente, un valido assistente e utile per riuscire ad avere a portata di mano una potente luce direzionabile. Portatile, ergonomico e di dimensioni ridotte, LIT è un flash tascabile con porta USB per la ricarica, pulsante per il controllo da remoto e molto altro ancora. Goal da oltre 35 mila euro appena raggiunto e sedici giorni di tempo ancora a disposizione prima che l’asta venga chiusa.



