Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 maggio: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 54/2019. Il concorso di oggi premierà i più fortunati, ma anche chi riuscirà a conquistare i premi più piccoli. Com’è andata invece l’estrazione dello scorso giovedì? A riverarcelo è la statistica di Agipronews: primo posto per il 10eLotto grazie ad una vincita da 50 mila euro centrata a Orbetello, in provincia di Grosseto. 20 mila euro per il bottino centrato a Palermo, mentre 10 mila euro per Resana, in provincia di Treviso, e Voghera, in provincia di Pavia, per il terzo posto. Il montepremi totale ammonta a 1,6 miliardi di euro per tutti gli appuntamenti dell’anno, 23 milioni per l’ultimo concorso. Caltanissetta invece per il primo posto del podio del Lotto, con 36 mila euro indovinati grazie ad una giocata su Roma. Due terni per la seconda posizione, registrati a Marsala, in provincia di Trapani, e Aversa, nel Casertano. Il premio è da 23.750 euro ciascuno, mentre la prima giocata riguarda la ruota di Palermo e la seconda quella di Napoli. Il montepremi del 2019 ammonta a 418,6 milioni di euro, di cui 8,1 milioni legati all’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

146,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto, un bottino che aumenta sempre di più il proprio valore, ad ogni estrazione che passa. Gli appassionati della Sisal ovviamente sperano che questa sera la sestina vincente possa apparire fra i numeri estratti: tutto può succedere, anche l’evento più atteso del gioco. L’ultimo concorso invece ha visto di nuovo le quote minori crollare verso il basso. Il 4+ conquista il primo posto in classifica con oltre 37 mila euro assegnati a 4 giocatori, mentre sei appassionati registrano gli oltre 32 mila euro del 5. Ancora stabile il premio del 3+, del valore di 2.821 euro e legato alla vittoria di 105 tagliandi fortunati, mentre 372,08 euro per i 525 partecipanti che hanno realizzato il 4. Stabile anche il 3 con un bottino da 28,31 euro per 20.870 vincitori e bloccato anche il 2 da 5,41 euro, destinato a 337.756 fortunelli. La classifica viene completata dal 2+ da 100 euro, destianto a 1.455 giocatori, mentre 10 euro per l’1+ e per 10.288 appassionati. Infine 5 euro per la quota dello 0+, indovinato da 23.217 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Mancano poche ore prima che la nuova estrazione del SuperEnalotto abbia inizio e questo vuol dire che presto scopriremo che cosa succederà al Jackpot. Soprattuto se qualcuno dei giocatori in gara riuscirà ad aggiudicarsi il premio più alto del gioco della Sisal. Tanti appassionati sono già alla ricerca di un progetto su cui investire parte del bottino ed anche la nostra Rubrica ha trovato per voi un’iniziativa su KickStarter da tenere sotto controllo. Rimaniamo in tema vacanze, visto che l’estate si avvicina e molti avranno già organizzato partenze e viaggi. Novi rivoluzione il mondo delle valige, grazie ad una struttura resistente in alluminio e dotata di un sistema intelligente. Un trolley funzionale con un design moderno e semplice, un mix fra tecnologia e praticità. Novi infatti ha un dispositivo interno di tracciamento che permette di localizzarlo sia che si trovi a dieci metri di distanza che a dieci città di lontananza. Dettagli che si possono monitorare grazie all’apposita app per smartphone, utile anche per bloccare e sbloccare a distanza il lucchetto della valigia, anche tramite impronta digitale. Una speciale batteria aggiuntiva permette inoltre al sistema di blocco di Novi di durare 500 giorni in standby e 1000 viaggi con una semplice ricarica. 26 giorni ancora di tempo per partecipare all’asta ed un goal da oltre 17 mila euro che ha ricevuto versamenti per oltre 133 mila.



