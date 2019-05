Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 MAGGIO 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 55/2019. Chi riuscirà a conquistare la Top 3? Possiamo solo attendere l’estrazione di oggi per scoprirlo. La statistica dell’ultimo appuntamento è stata invece già diffusa da Agipro News, che ci conferma la vittoria del Lotto sul cugino 10eLotto. Un fortunello di Grado, in provincia di Gorizia, è riuscito infatti a centrare una vincita da 154 mila euro grazie a quattro numeri giocati su Bari e Tutte le Ruote. Nel primo caso la vincita è da 129 mila euro, 25.350 euro nel secondo. Tripletta vincente da 66 mila euro per Ribera, in provincia di Agrigento, grazie ad una combinazione giocata su Palermo. Terno invece a Cattolica, in provincia di Rimini, del valore di 18.500 euro. Le vincite annuali salgono fino a 425,5 milioni di euro, più di 6,8 milioni realizzati nella scorsa estrazione. La vincita maggiore registrata al 10eLotto premia invece un appassionato di Roma, che totalizza un 100 mila euro grazie ad un 9 con Opzione Doppio Oro. Al suo fianco un altro giocatore della Capitale che registra lo stesso premio con un 8 Oro. Ci spostiamo fino a Marsala, in provincia di Trapani, per il bottino finito al terzo posto del podio delle vincite, con 90 mila euro ottenuti grazie ad un 9 con Opzione Oro. Il montepremi raggiunge invece più di 1,6 miliardi di euro, mentre oltre 30,2 milioni se consideriamo solo le vincite dell’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

147,7 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: uno degli appassionati in gara riuscirà a centrare la sestina giusta? L’attesa aumenta sempre di più e fremono tutti coloro che da diversi mesi attendono solo di vedere il montepremi comparire all’orizzonte. Il concorso di oggi potrebbe regalarci un vincitore, anche se potremo dirlo con certezza solo ad appuntamento terminato. Nel frattempo possiamo ricontrollare le vincite precedenti grazie alla statistica ufficiale legata all’estrazione dello scorso sabato. Crollano ancora una volta tutte le quote, come si nota dal premio del 4+ che supera di poco i 36 mila euro e premia tre giocatori. Oltre 23 mila euro invece per gli undici vincitori che hanno indovinato il 5, mentre 150 tagliandi fortunati per la vincita del 3+, con un alore di 2.825 euro. Il 4 rimane stabile, ancorato alla media dello scorso aprile, con un bottino da 361,96 euro assegnato a 717 vincitori. Il premio da 28,25 euro del 3 è stato realizzato invece da 27.760 giocatori, mentre 454.367 appassionati si portano a casa 5,37 euro grazie al 2. Ancora una volta sono davvero pochi i cent che dividono la quota più piccola del gioco a quella del SuperStar, che come sempre propone un premio da 5 euro: sono 41.635 appassionati a centrare la vincita dello 0+. Infine abbiamo 18.972 vincitori per i 10 euro dell’1+ e 2.628 fortunelli che con il 2+ portano a casa 100 euro ciascuno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo a pochi passi dall’inizio della nuova estrazione del SuperEnalotto e questo vuol dire un ritorno del Jackpot sul tavolo verde della Sisal. Gli appassionati che preferiscono non lasciare nulla al caso si sono già messi all’opera per ultimare tutti i dettagli. Anche per il post-vincita, per non perdere tempo e spendere subito una parte del bottino appena realizzato. Anche la nostra Rubrica ha già pensato a tutto e non senza l’aiuto di KickStarter. Il progetto scelto per voi è Ivi, una stampante 3D di ultima generazione in grado di sfruttare l’alta risoluzione grazie ai 15 micron di accuratezza, che trasformano la propria stampa in una opera d’arte in miniatura, ricca di dettagli. Ivi non è solo una delle stampanti 3D che troveremo sul mercato, ma una delle pochissime in grado di offrire una qualità maggiore rispetto ai modelli dello stesso genere. Merito anche della ripetibilità del suo loop che ruota attorno ai 300mm al secondo. Nove giorni di tempo prima che l’asta chiuda i battenti ed un goal da oltre 44 mila euro già realizzato, grazie ad offerte del valore oltre 956 mila.



