LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 9 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 56/2019, dopo aver dato un’ultima occhiata ai risultati delle scorse estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ancora poche ore di attesa e conosceremo tutto dei giochi più amati dagli italiani, dai numeri estratti ai ritardatari. Come è andata l’estrazione dello scorso sabato? La parola alla statistica che Agipro News ha distribuito in queste ore e che ci conferma la vittoria del 10eLotto. La vincita maggiore ammonta infatti a 250 mila euro, grazie ad un 9 Oro realizzato a Malo, in provincia di Vicenza. Un bottino valorizzato anche dalla modalità estrazione frequente scelta in fase di registrazione. Secondo posto per la provincia di Napoli, che centra due vincite. I fortunelli sono di Giugliano in Campania con 50 mila euro in premio ottenuti con un 9 Oro e Castellamare di Stabia dove un giocatore ha indovinato un 9 del valore di 40 mila euro. Il montepremi annuale si aggira invece attorno agli 1,6 miliardi di euro, di cui 35,3 milioni distribuiti nell’ultimo appuntamento. La vincita maggiore del Lotto è stata assegnata invece ad un appassionato di Villafranca di Verona, che con quaterna e quattro terni su Palermo si è portato a casa 105 mila euro. Secondo posto per i 65 mila euro azzeccati a Napoli e due vincite legate ad un terno sulla ruota siciliana che superano i 54 mila euro e realizzate a Carini, nel Palermitano. Terno secco infine su Napoli per un giocatore del capoluogo campano, del valore di 22.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot sempre più ricco, che il SuperEnalotto metterà in palio nell’estrazione di questa sera. Il montepremi raggiunge i 149 milioni di euro, una cifra sempre più importante e generosa. Le quote secondarie invece sono crollate a picco in seguito all’ultimo concorso, che segnala il dimezzamento di quasi tutti i premi previsti dal gioco. Secondo la statistica ufficiale, il 4+ si è aggiudicato il primo posto in classifica grazie ad oltre 18 mila euro realizzati da sette giocatori. A breve distanza il bottino del 5, pari a più di 13 mila euro conquistati da sedici vincitori. Crolla anche il 3+, indovinato da 196 appassionati e del valore di 1.656 euro, mentre 1.151 giocatori si aggiudicano i 185,18 euro previsti dalle sorti del 4. Scende anche il 3, che premia 28.816 vincitori con 16,56 euro a testa, mentre il 2 ritorna al bottino minimo da 5 euro, assegnato a 523.697 giocatori. Stessa posizione in classifica anche per lo 0+, che distribuisce un bottino identico a 27.784 partecipanti. Infine il 2+ da 100 euro, vinto da 2.851 vincitori, mentre 10 euro per l’1+ ed i suoi 15.004 appassionati più fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto inizierà la sua corsa fra poche ore, così come il Jackpot che potrebbe rivelarci alcune sorprese. Finora la sestina vincente ha regalato agli appassionati del gioco italiano solo diverse assenze, che tuttavia potrebbero terminare proprio oggi. Nel dubbio di riuscire a centrare il montepremi, meglio pensare a come spendere il tesoretto e sfruttare al meglio ogni momento post vincita. La nostra Rubrica ha già selezionato per voi una delle valide iniziative lanciate su KickStarter, che piacerà agli amanti del pulito. Morus Zero rivoluziona infatti il concetto di asciugatrice: solo 15 minuti di tempo per avere vestiti sempre in ordine, asciutti e sterilizzati. Al bando le installazioni complicate, il design vintage ed il grande dispendio di energia. Grazie alla sua tecnologia innovativa, Morus Zero offre infatti la possibilità di sfruttare gli ultravioletti per igienizzare i capi, per un’asciugatura a basse temperature che protegge i tessuti e permette di risparmiare sulla bolletta. 34 giorni prima che l’asta venga chiusa in via definitiva ed un goal da oltre 44 mila euro: i versamenti ammontano finora a più di 94 mila euro, grazie al sostegno dei finanziatori.



