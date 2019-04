Macchinisti ubriachi: Frecciarossa Brescia-Napoli soppresso/ Treno fermo in stazione

I macchinisti di un Frecciarossa in partenza da Brescia e diretto a Napoli sono stati trovati ubriachi e per tale ragione il treno con dei passeggeri a bordo è stato soppresso. A riferire l’assurda storia è Il Fatto Quotidiano nell’edizione online, parlando di quanto accaduto sul treno Frecciarossa 9604 delle 5.17 di oggi, domenica 28 aprile. Proprio i macchinisti che avrebbero dovuto assicurare il trasporto di tutti i passeggeri a bordo fino al capoluogo campano, sono risultati completamente ubriachi e per questo sono stati fortunatamente fermati prima che potessero rendere la situazione estremamente pericolosa. La segnalazione è giunta dallo stesso capotreno che ha permesso di far sopprimere il treno Frecciarossa. I due protagonisti dell’incredibile vicenda sono stati sottoposti al test dell’etilometro dagli uomini della Polizia ferroviaria e della Polizia stradale, i cui agenti sono intervenuti prontamente dopo la denuncia del capotreno.

MACCHINISTI UBRIACHI: FRECCIAROSSA SOPPRESSO

Uno dei due macchinisti, dopo essersi sottoposto al test è risultato positivo, confermando così il suo stato di ebbrezza mentre il secondo ha chiesto l’intervento dei soccorritori del 118 ed il treno è stato fermato in stazione. Erano in tutto 65 i passeggeri a bordo del treno Brescia-Napoli, i quali sono poi stati trasferiti in treno alla stazione Milano Centrale e da qui hanno proseguito il loro viaggio verso il capoluogo campano a bordo di un altro Frecciarossa. Sul caso, secondo le primissime informazioni rese note dagli organi di stampa, sono attualmente in corso le indagini della Polfer di Brescia per fare totale chiarezza su quanto accaduto e sul comportamento dei due macchinisti che avrebbero potuto mettere in serio pericolo tutti i passeggeri del Frecciarossa coinvolto. Sempre la Polfer, in una nota, ha riferito la soppressione del treno in partenza da Brescia.

