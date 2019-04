Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 aprile 2019: la gioia della testimonianza

Siamo in attesa, come centinaia di migliaia di pellegrini in tutto il mondo, dell’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso come ogni 25 del mese durante l’apparizione “misteriosa” alla veggente Marija Pavlovic: con il consueto invito alla conversione e alla testimonianza, la Regina della Pace chiama a raccolta tutti i suoi figli per indicare la “semplice strada” che porta dritta a Suo Figlio, pochi giorni dopo la Pasqua di Resurrezione. In una breve “citazione del giorno” indicata sul portale Medjugorje.ws (tratta da messaggi del passato, ndr) ieri si leggeva un tema assai affine a quanto l’inviato del Papa ha indicato nell’omelia di qualche giorno fa per la Santa Pasqua: «Figlioli, pregate fino a che la preghiera non diventi per voi gioia. Solo così ognuno di voi scoprirà la pace nel cuore e la vostra anima sarà contenta. Sentirete il bisogno di testimoniare agli altri l’amore che sentite nel vostro cuore e nella vostra vita». Solo la scorsa Domenica, l’Arcivescovo S. E. Mons. Henryk Hoser, Visitatore Apostolico per la parrocchia di Medjugorje nell’omelia pasquale spiegava «la Settimana Santa ci invita a piangere come san Pietro. Egli aveva giurato: “Non conosco quell’uomo!”. Ma poi si è ricordato di ciò che gli aveva detto Gesù: “Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte”. E, uscito fuori, Pietro ha pianto amaramente (Mt 26, 75). Sì, quelle lacrime ci sono necessarie».

MADONNA DI MEDJUGORJE, L’INVIATO DEL PAPA “PIANGIAMO COME SAN PIETRO”

Un pianto come quello di San Pietro davanti al Cristo rinnegato, quel riconoscere di esser stati molti volte nella propria vita lontani da Dio se non proprio “vuoti” e dimentichi era stato anche il contenuto dello scorso messaggio diffuso dalla veggente Marija dopo il messaggio lasciatole in dote dalla Madonna il 25 marzo 2019: «Cari figli! Questo è tempo di grazia. Come la natura si rinnova a vita nuova anche voi siete invitati alla conversione. Decidetevi per Dio. Figlioli, voi siete vuoti e non avete gioia perché non avete Dio. Perciò pregate affinché la preghiera sia per voi vita. Nella natura cercate Dio che vi ha creati perché la natura parla e lotta per la vita e non per la morte. Le guerre regnano nei cuori e nei popoli perché non avete pace e non vedete, figlioli, nel vostro prossimo il fratello. Perciò ritornate a Dio ed alla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Per il Vescovo Hozer, parlando della Passione di Gesù, ha di fatto “indicato” come forte rischio per l’intera cristianità il contrasto dimostrato dai tanti discepoli di Cristo duemila anni fa: «Prima partecipiamo all’ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme. La folla, grande ed entusiasta, acclama a Gesù e grida: “Benedetto Colui che viene, il Re, nel nome del nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!” (Lc 19, 38). Quella stessa folla, appena alcuni giorni dopo, griderà dinanzi al Procuratore Ponzio Pilato: “Togli di mezzo quest’uomo!”. E, sempre più insistentemente e con odio sempre maggiore, essi grideranno: “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. E’ strano? No! Quanti cristiani battezzati, cresimati e credenti sono caduti nel peccato e sono divenuti atei, liberi pensatori e nemici di Cristo e della sua Chiesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA