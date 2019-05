Madre le vieta di uscire: 16enne scappa dalla finestra e cade/ Grave dopo volo di 7 m

Una giovane ragazza è precipitata dalla finestra di un palazzo di Milano, riportando delle ferite gravissime. La vicenda è riportata poco fa dall’edizione online del quotidiano Repubblica, che fornisce i primi dettagli di un fatto di cronaca dell’ultima ore. L’episodio è avvenuto in via Lodovico il Moro presso il capoluogo lombardo, nel pomeriggio di ieri. Pare che la madre della giovane abbia vietato alla figli di uscire di casa, non si sa se per qualche brutto voto a scuola o per altro, fatto sta che la studentessa di 16 anni era stata punita dal genitore ed era relegata in camera a studiare. Peccato però che la ragazza, un’adolescente di origini sudamericane, precisamente peruviana, abbia provato a scappare dal suo appartamento, uscendo dalla finestra: a quel punto si è verificato il dramma. Dopo aver lasciato l’abitazione deve aver perso l’equilibrio, precipitando di sotto.

MADRE LE VIETA DI USCIRE: 16ENNE SCAPPA DALLA FINESTRA E CADE

Tremendo il volo di sette metri circa (era fortunatamente “solo” al secondo piano), verso il terreno sottostante, con la studentessa di 16 anni che dopo l’impatto con il suolo si è fratturata in diversi punti gli arti inferiori. Numerosi i passanti che si sono accorti di quanto accaduto e che hanno immediatamente soccorso la giovane per poi chiamare il personale del 118. I medici e i sanitari sono giunti sul luogo della caduta pochi minuti dopo, hanno stabilizzato la ragazza, per poi trasportarla d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda. Oltre alle gambe, la vittima presentava diverse fratture in altre zone del corpo e le sue condizioni sono state giudicate gravi anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. Se solo fosse caduta di testa o magari pestando la schiena, avrebbe rischiato di riportare danni permanenti se non addirittura di morire. Gli inquirenti che sono stati chiamati sul posto, hanno fatto scattare le indagini e nel giro di breve tempo hanno ricostruito l’accaduto, confermando appunto quanto si temeva: per aggirare il divieto della madre la 16enne è sgattaiolata fuori dalla finestra per poi perdere l’equilibrio e compiere una caduta d circa 7 metri. Al momento dell’incidente la mamma era in casa ma non si è accorta di nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA