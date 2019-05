Maltempo, auto con 5 persone nel fiume Mincio/ Mantova, treno urta albero sui binari

La morsa del maltempo non abbandona ancora gran parte d’Italia, ma è nella provincia di Mantova in particolare che si raggruppano casualmente due diverse emergenze dettate dalla fortissima ondata di cattivo meteo abbattutasi negli ultimi giorni. In particolare sul fiume Mincio va segnalata la terribile esperienza capitata a 5 persone con origini rumene: con la loro auto sono finiti nel fiume Mincio, nei pressi di Pozzolo. Tutto avviene stamattina poco dopo le ore 7: come spiega TgCom 24, mentre nella zona si scatenava un violento temporale, i 5 pescatori si sono rifugiati in macchina per ripararsi dalla furia del maltempo. Il problema è che pare il conducente non abbia controllato bene, non accorgendosi che la marcia non era inserita e con la macchina che lentamente è scivolata nel fiume senza che potessero all’ultimo salvarsi in qualche modo. Altri pescatori hanno chiamato aiuto e nel giro di pochi minuti 118 e squadre dei vigili del fuoco si sono messi alla ricerca dei 5 componenti dell’automobile caduta nel fiume.

MALTEMPO MANTOVA, TRENO URTA ALBERO SUI BINARI

Purtroppo una delle 5 persone risulta ancora dispersa dopo essere scivolata nel Mincio a seguito della grave distrazione del conducente. Gli sfortunati pescatori coinvolti sono residenti a Valeggio sul Mincio, comune in Provincia di Verona non molto distante dal luogo della possibile tragedia. Le condizioni del tempo erano proibitive con pioggia e vento forte e i cinque hanno così deciso di ripararsi in auto, non rendendosi conto però che da lì a qualche secondo l’imprevedibile destino sarebbe avvenuto. Sempre a Mantova, caos e rallentamenti tutta la mattinata sulla linea ferroviaria, sempre per colpa delle cattive condizioni climatiche: un treno diretto a Milano delle 8.40 era appena partito dalla stazione mantovana quando ha urtato un albero caduto sui binari. Tutti illesi ma il convoglio è stato ovviamente fermato per le diverse verifiche del caso, con i passeggeri fatti scendere e trasferire su un altro convoglio qualche decina di minuti più tardi.

