Maltempo, esonda fiume Savio: sospesi treni Bologna-Rimini/ Linea ko, caos in Romagna

L’Emilia Romagna è alle prese da diverse ore con l’emergenza maltempo e il traffico dei treni è quello maggiormente colpito in questa nottata-mattinata davvero complessa per temporali, inondazioni e rischio esondazioni dei principali fiumi della Regione. Dopo la piena del Savio, tra le stazioni di Cesena e Forlì è stata interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini per decisione di Ferrovie dello Stato: la scelta è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. Sospesi tutti i treni a lunga percorrenza e i regionali, annuncia ancora Fs con «i tecnici di Rfi sono al lavoro per i monitoraggi»: il Savio è esondato definitivamente attorno alle 9.30 mostrando come la previsione delle Ferrovie dello Stato sia stata esatta e corretta per la prevenzione di eventuali disagi e disastri. Già in queste ore le autorità e i vigili del fuoco stanno aiutando tramite le squadre fluviali alcune persone in difficoltà (tra cui un disabile, ndr) rimaste in abitazioni praticamente allagate dalla piena del fiume e dai temporali delle ultime ore.

MALTEMPO E ESONDAZIONI FIUMI: CAOS IN ROMAGNA

Massima allerta per il maltempo anche a Ravenna, dove si prevedono per le prossime ore piene importanti dei torrenti Senio e Lamone, e anche a Rimini dove la Marecchia si ingrossa ogni ora di più. A Modena i tre corsi d’acqua sorvegliati sono Secchia, Panaro e Tiepido con la Protezione Civile e la Prefettura che ha invitato tutti i cittadini a rimanere nei piani alti della abitazioni dei comuni di Modena, Soliera, Bastiglia, e Bomporto, riporta il Quotidiano.net. Disagi anche nella provincia di Bologna, con il Sillaro straripato vicino a Imola e allagamenti nelle frazioni di Bazzano e Monteveglio. Le emergenze si estendono poi anche a Marche e Abruzzo anche se è l’Emilia Romagna a patire in queste ore il caos completo per i treni sospesi e per i fiumi a rischio esondazioni. Come poi segnala Tg Com24, «nel territorio della Valsamoggia sono segnalate diverse frane, in particolare a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della provinciale 27 in località Goccia e in altre strade è stato istituito il senso unico alternato»

