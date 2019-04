Maltempo Lecco, frana sulla strada statale 36/ Massi in carreggiata e Super chiusa

Una frana si è verificata nella serata di ieri sulla strada statale 36, detta anche Milano-Lecco, nel tratto compreso fra Abbadia Lariana Bellana. Al momento la strada ad alta velocità risulta essere chiusa in entrambe le direzioni, sia verso la Valchiavenna sia verso Lecco, a causa di alcuni sassi di dimensioni importanti che si sono abbattuti sulla carreggiata. Segnalata la presenza di massi, come riferisce l’edizione online de Il Giorno, in particolare in quel di Lierna, fra le gallerie Scoglio e Ciserino. I massi scesi dalle montagne vicine hanno abbattuto le reti di protezione per poi finire sulle due carreggiate in direzione nord e sud, e solo per miracolo non sono stati colpiti gli automobilisti presenti. Alcuni residenti della zona hanno raccontato di «Un boato, come l’esplosione di una bomba o un terremoto, la casa ha tremato». Chiusa per precauzione anche la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, poi riattivata dopo un paio di ore, anche se i convogli stanno viaggiando a passo d’uomo per sicurezza.

MALTEMPO LECCO, FRANA SULLA STRADA STATALE 36

Difficile dire quando verrà riaperta l’Ss36, visto che in base ai rilievi effettuati sarebbero stati riscontrati delle preoccupanti crepe nei tunnel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno effettuato un primo sopralluogo e in seguito una ricognizione aerea; presenti anche gli uomini del 118, visto che si temevano feriti, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nemmeno marginalmente. Sul luogo anche gli uomini della polizia stradale e i tecnici dell’Anas che gestiscono il tratto di strada interessato. Al momento la strada statale 36 è bloccata da Abbadia per chi viaggia verso nord, e da Bellano per chi invece si dirige verso Lecco. «A seguito della frana – la nota della prefettura – si è reso necessario disporre la chiusura dell’arteria stradale. D’intesa con i funzionari della Provincia Lecco e del Compartimento Anas Milano, è stata disposta l’ attivazione del piano di emergenza».

