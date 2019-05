Maltempo Roma, chiusa metro A linea Battistini/ Atac interviene, sottopassi allagati

Il maltempo che si sta abbattendo nella giornata di oggi, domenica 12 maggio, ha interessato in modo importante anche la Capitale, con conseguenze non da poco. A subire i maggiori disagi sono stati i passeggeri della metro di Roma i quali hanno dovuto trovare soluzioni alternative a causa della chiusura della stazione Battistini della linea A, a causa delle copiose infiltrazioni di acqua. Inevitabile, come spiega RomaToday, l’intervento dell’azienda di trasporto Atac che tramite i social ha informato i passeggeri del disagio invitando gli stessi a utilizzare la stazione Cornelia della metro come alternativa. Non sono stati invece segnalati disguidi per il resto della linea A così come le stazioni delle linee B, B1 e C. La chiusura della stazione Battistini (allagata anche la medesima via) è avvenuta intorno alle ore 14.00 mentre l’intervento tecnico è terminato solo tre ore dopo, alle 17.00, quando è stata riaperta al pubblico. “#info #Atac – metro A: chiusa stazione Battistini (intervento tecnico per danni da maltempo). Utilizzare stazione Cornelia #Roma”, aveva annunciato via Twitter l’azienda che ha poi segnalato anche la sua riapertura dopo l’intervento.

MALTEMPO ROMA, METRO CHIUSA E ALLAGAMENTI

A causa del maltempo a Roma sono stati registrati disagi anche su strade e sottopassi dell’Urbe. In mattinata gli allagamenti avevano riguardato via Ardeatina, via del Tintoretto, via di Casal Morena, via Appia Nuova fra via della Ville di Lucina e via Giustiniano Imperatore, all’altezza dell’aeroporto di Ciampino. Stessi disagi sono stati poi registrati nel pomeriggio con acqua alta anche in via della Pineta Sacchetti, con strada chiusa fra via Eugenio IV e via Calisto II. Diversi gli interventi a causa del maltempo da parte degli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco. La pioggia aveva dato una prima tregua ai cittadini ma poi nel primo pomeriggio si è abbattuto un nuovo nubifragio che ha provocato vari problemi a partire dalla chiusura della metro Battistini. Diverse le segnalazioni, in queste ore, anche via social dove sono stati indicati i tratti maggiormente disagiati e dove si è registrata la chiusura del traffico.

