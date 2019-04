Manduria, 66enne seviziato e ucciso da baby gang/ “È morto senza voglia di lottare”

Manduria sotto choc per la morte di Antonio Stano, pensionato 66enne segregato in casa e ucciso da una baby gang dopo essere stato seviziato per diverso tempo. Dai video che facevano i bulli, emerge il livello di violenza inaudito: delle bravate criminali secondo il procuratore capo di Taranto, che si è detto pronto a chiedere pene esemplari per alcuni di loro. Come riporta Storie Italiane, l’anziano viveva da solo e non era conosciuto dai servizi sociali: gli ultimi mesi della sua vita li ha passati in stato di prostrazione per le umiliazioni subite dentro e fuori da casa sua da parte della baby gang. Stano è arrivato in ospedale in condizioni disperate: aveva una peritonite da perforazione di ulcera, operata due volte almeno, interventi che non sono serviti ad evitare la morte. Se fosse arrivato prima, si sarebbe potuto salvare: purtroppo i sanitari hanno avuto poco margine di intervento.

“LA SUA E’ STATA UNA BRUTTA MORTE”

«Tutti sapevano, nessuno si è mosso», le parole di alcuni vicini di Antonio Stano, con l’amico di infanzia Fabio Di Noia che ha parlato così ai microfoni di Storie Italiane: «Non è il cancello o una porta che mi può separare da lui, non ti separa dalle persone a cui vuoi bene. Non è che Manduria sia una comunità di barbari, accade dappertutto: il problema è la società e lo schifo morale che stiamo facendo di noi stessi. Non mi ha mai lasciato intendere niente di ciò che accadeva». Prosegue l’amico del 66enne ammazzato dalla baby gang: «Era una persona di una certa cultura, aveva i suoi interessi: ricordo che da ragazzini uscivamo quasi tutte le sere insieme, andavamo a caccia di improbabili fidanzate che non abbiamo mai trovato. E’ un ricordo tenero che ho di lui». «La sua è stata una brutta morte, da solo e senza voglia di lottare. Spero che inizino a provare sensi di colpa», conclude amaramente.

