Manduria, caso Stano: oggi minori davanti a Riesame/ Marziale “Bulli? No, criminali”

Novità oggi per il caso di Manduria che ha visto la morte del pensionato 66enne Antonio Stano, vittima delle violenze della baby gang. Oggi il Riesame deciderà sui minori coinvolti nella vicenda. Il caso è stato affrontato anche dalla trasmissione Storie Italiane che ha trasmesso l’intervista ad un amico della vittima, il quale ha ammesso di non aver mai saputo nulla di quello che subiva. “Eravamo amici di infanzia, era una persona dolce, umile e buona nonostante le vessazioni e le torture a cui era sottoposto”, ha raccontato. “Lui continuava a fare del bene e inviava soldi per bambini maltrattati. Non ha mai raccontato cosa accadeva, questi ragazzi approfittavano del suo essere solo e debole, credo che si sia isolato per il suo disagio psichico. Il suo disagio evidentemente era molto profondo”. Ma in paese sapevano davvero in tanti ciò che Stano era costretto a subire da anni? Spiega l’amico: “Loro (i bulli, ndr) si vantavano online ma solo tra i loro iscritti”. Oggi, intanto, è arrivato l’atteso giorno del Riesame anche per i minorenni dopo che la settimana scorsa c’era stata la richiesta di scarcerazione dei due maggiorenni. A pronunciarsi sarà il Tribunale dei Minori di Taranto.

MANDURIA, CASO STANO: IL COMMENTO DI MARZIALE E DON BRUNO

Nella giornata di oggi, inoltre, dovrebbe giungere anche la decisione sulla posizione dei due maggiorenni arrestati per i fatti terribili di Manduria. Da ciò si potrà capire anche l’evoluzione che potrebbe prendere la vicenda. A commentare a Storie Italiane la situazione è stato Marziale, che ha spiegato: “quando parliamo dei diritti dei minori la percezione può essere sbagliata da parte dell’opinione pubblica. I minori hanno diritti ma anche doveri, qui si tratta di criminalità allo stato puro e non bullismo. Non c’è dubbio che hanno il diritto di essere puniti. Noi come comunità adulta ce li stiamo vedendo sfuggire di mano. Se da anni lo torturavano, la comunità adulta dov’era?”. Trasmesso anche un servizio con l’intervista ai coetanei degli indagati, i quali per anni hanno saputo delle violenze a scapito di Antonio Stano senza però intervenire. “Noi non sappiamo niente, veramente…”, ha detto un giovane. “Ho visto qualcosa, non tutto perchè erano scene molto brutte. L’ho visto sul mio telefono”, ha ammesso una ragazza. “Io non ho nessun idolo, eroe o punto di riferimento… baso tutto su me stesso”, il commento di un coetaneo. Don Bruno sconvolto: “E’ spaventoso… il fatto che il cerchio si stia allargando ci dice che non si trattava di un numero ristretto di delinquenti ma di una cultura confermata dalle interviste dei coetanei. Questi giovani vanno messi in comunità, vanno fatti studiare e lavorare, devono prendersi delle responsabilità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA