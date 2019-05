Manduria, gip conferma carcere per i 2 maggiorenni/ Stessa sorte per i 6 minori

Restano tutti in carcere gli 8 ragazzi arrestati in quel di Manduria, colpevoli di aver torturato e sequestrato il povero Antonio Stano, 66enne poi deceduto all’ospedale a seguito delle sevizie subite. A deciderlo sono stati i gip del tribunale di Taranto, come riferito in questi ultimi minuti dai principali organi di informazione: restano dietro le sbarre tutti e gli 8 ragazzi fermati, leggasi i 6 minorenni, e i due di 18 e 22 anni. Secondo la giudice del tribunale minorile, Paola Morelli, i giovanissimi devono rimanere in carcere perché potrebbero inquinare le prove o ripetere i gesti violenti, una decisione che era giunta dopo l’interrogatorio di convalido del fermo, e da cui evidentemente sono emersi ulteriori dettagli compromettenti. Stessa decisione presa dal gip Rita Romano, che doveva decidere sui due maggiorenni, e che ha ordinato la permanenza in carcere, disposizione che «appare sostanzialmente adeguata – scrive – alla gravità dei fatti, avendo gli indagati dimostrato notevole inclinazione alla consumazione di reati, totale inaffidabilità e completa assenza di freni inibitori».

MANDURIA, RESTANO IN CARCERE GLI 8 FERMATI

Secondo il gip, il povero Stano è stato oggetto di un trattamento inumano e degradante, terrorizzato, insultato con sputi, costretto a chiedere aiuto per paura ed esasperazione, e ripreso più volte con filmati che sono stati pubblicati poi sul web. Ad aggravare la posizione degli 8, il fatto che la loro vittima fosse un soggetto affetto da disabilità mentale, che viveva in uno stato di abbandono e di disagio sociale, bisognoso quindi di maggiore protezione e difesa. Il giudice Romano punta anche il dito nei confronti dei genitori dei due ragazzi arrestati, sottolineando come i nuclei famigliari dei due indagati «hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i due giovani», e anche per questo non sono stati disposti i domiciliari. Al momento sono 8 i giovani dietro le sbarre ma le indagini si stanno allargando e vi sono altri ragazzi in via di identificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA