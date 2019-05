Mangia gratis al fast food per un anno, ecco come/ Studente e quell’idea malsana

Uno studente ha un’idea malsana che gli permette di mangiare gratis per un anno intero in vari fast food della catena KFC. Il 27enne è stato arrestato perché si era finto funzionario del controllo qualità per mangiare ogni giorno per un anno all’interno dei ristoranti. Questi entrava con grande disinvoltura indossando giacca e cravatta, arrivando spesso in limousine, grazie a un amico che lavora come autista part-time di auto di lusso. Il personale del KFC è stato ingannato dalla cura dei particolari di questa truffa, visto che lo stesso ragazzo presentava una ID Card con sopra scritto “Head Office”. Al momento l’identità di questo al momento non è stata svelata, ma pare che sia uno studente dell’Università KwaZulu-Natal in Sudafrica. Era riuscito a mangiare gratis in tutto il paese in vari punti della nota catena di fast food.

Mangia gratis al fast food per un anno, ecco come: le parole dei responsabili

I responsabili della catena KFC hanno parlato in merito alla storia del 27enne che ha mangiato gratis al fast food per un anno. Su Il Messaggero possiamo leggere: “Quando è arrivato ciascuno di noi ha cercato di fare del proprio meglio per non farlo innervosire. Era così convincente perché era davvero molto sicuro di sé anche con i colleghi di altri ristoranti della catena che lo conoscevano. Quando è entrato si è precipitato in cucina per controllare tutto, prendendo appunti e andando a prelevare campioni di varie sostanze. Probabilmente ha lavorato per KFC e sapeva tutto“. Teddy Eugene, giornalista del Kenya, ha pubblicato la storia su Twitter col pubblico che ha definito il ragazzo come un vero e proprio eroe a volte anche in maniera piuttosto ironica.

