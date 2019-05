Manuel Foffo, ricorso in Cassazione/ Omicidio Luca Varani “Era incapace di intendere”

Manuel Foffo, condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Luca Varani, si gioca l’ultima carta: punta tutto sull’incapacità di intendere e volere nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione. Ora il suo legale punta sulle perizie che non sarebbero state valutate dalla Corte d’Appello. Gli specialisti avevano stabilito che Foffo non capiva cosa stesse facendo, altrimenti non lo avrebbe fatto. Quindi ha partecipato al delitto non essendo in grado di valutare. I giudici in appello avevano spiegato che invece aveva confessato «più per convenienza che per ravvedimento». Il suo complice, Marco Prato, è morto suicida nel giugno 2017 nel carcere di Viterbo. Secondo l’avvocato Fabio Menichetti gli effetti delle sostanze stupefacenti – in particolare cocaina – e dell’alcol, sarebbero intervenuti sul sistema nervoso e sulle facoltà mentali di Manuel Foffo, alternandone la capacità di intendere e volere. La capacità di giudizio, inoltre, sarebbe stata alterata anche da due “polimorfismi” riscontrati nel cervello.

OMICIDIO LUCA VARANI, RICORSO MANUEL FOFFO IN CASSAZIONE

La tesi fisiologica però non ha convinto i giudici, che invece hanno insistito sulle torture inflitte da Manuel Foffo e dal suo complice Marco Prato sul corpo di Luca Varani. Un omicidio peraltro aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione a cui sarebbe seguito un ravvedimento e una confessione solo «per convenienza», tanto da venire descritto dal giudice come «un freddo calcolatore». L’omicidio di Luca Varani è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016: i due massacrarono il 23enne dopo giorni di alcol, sesso e droga, in un delirio di violenza senza motivo. Luca fu colpito con 107 colpi di martello e coltello: si erano accaniti sul corpo. Una mattanza. E il gup sottolineò la spietatezza di Manuel Foffo che, dopo essersi fatto la doccia e aver ripulito l’ambiente, trovò il modo di prendersi due pause “ricreative” per consumare bevande con il suo amico. «Hanno reso la vita di Luca un oggetto in balia delle loro pulsioni sessuali…Prato stava perseguendo la sua ossessione di avere rapporti con soggetti eterosessuali, Foffo stava vivendo in modo conflittuale la sua omosessualità», scrisse il gup.

