Marco Pantani è stato ucciso?/ Video Le Iene: “Manomesse prove sulla morte”

C’è ancora molto che non sappiamo della morte di Marco Pantani, e proprio sulle anomalie e le cose che non tornano delle indagini prosegue l’inchiesta de “Le Iene”. L’inviato Alessandro De Giuseppe ha racconto una nuova testimonianza che andrà in onda nel corso della puntata di oggi, domenica 12 maggio 2019. È stato interpellato un esperto di investigazioni elettroniche che ha lavorato per la Procura di Rimini e che preferisce non svelare la sua identità. Era lì con la polizia quando, il 14 febbraio 2004, è stato ritrovato il corpo del ciclista nel residence Le Rose. Ora racconta per la prima volta quello che ha visto perché «non si è ancora arrivati alla verità sulla morte di Pantani». L’esperto di elettronica ha spiegato a “Le Iene” nuovi dettagli sul filmato della polizia scientifica sulla stanza dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Marco Pantani. «La cassetta era stata danneggiata e l’abbiamo ricostruita noi in laboratorio». Il filmato, registrato su una cassetta mini DV, era stato danneggiato.

MARCO PANTANI, MANOMESSE PROVE SULLA MORTE?

La polizia aveva spiegato all’esperto informatico: «La scientifica, nel fare dei fermi immagine, è andata avanti e indietro, l’hanno rovinata». La cassetta aveva tutto il nastro fuori, ma è stata smontata e il contenuto è stato riversato in un CD dal tecnico. Si è trattato di una manomissione? A tal proposito ha spiegato a “Le Iene”: «È evidente. Non mi è mai capitato che era uscito un nastro». E questo a meno che non venga tirato fuori manualmente. Infatti nel luglio 2014 ci fu un esposto dell’avvocato della famiglia Pantani, Antonio De Rensis, il quale fece riaprire le indagini sulla morte del Pirata, in cui furono segnalate 16 interruzioni della cassetta. Il filmato salta, e in quei minuti «potrebbe essere accaduto di tutto», sostiene l’avvocato. Come appunto la manomissione delle prove, il sospetto lanciato da “Le Iene”. Il programma di Italia 1 aveva segnalato altre anomalie sulle indagini, come la pallina di cocaina ritrovata vicino al cadavere, mai vista dai primi entrati nella stanza. Clicca qui per il video che anticipa il servizio.

