Marco Vannini, 4 anni dopo l’omicidio/ Davide Vannicola: “Temo per la mia incolumità”

Sono passati quattro anni dalla morte di Marco Vannini, ma la famiglia continua a chiedere che si sappia la verità. Il giovane di Cerveteri è stato ucciso a casa della fidanzata Martina Ciontoli in circostanze che ancora non riescono ad essere del tutto chiare, nonostante ci siano stati due gradi di giudizio e una condanna per omicidio colposo ad appena 5 anni per Antonio Ciontoli, accusato di aver sparato. Venerdì scorso in piazza Risorgimento a Cerveteri è apparso un telo bianco con al fianco uno striscione con la scritta “Giustizia per Marco Vannini”. Il sindaco Alessio Pascucci lo ha definito «un piccolo gesto per manifestare, a nome di tutta la città di Cerveteri, la nostra vicinanza e sostegno alla famiglia e ai cari di Marco Vannini». Ma la sua storia ha colpito tutta l’Italia. In molti, dunque, hanno espresso vicinanza e affetto a mamma Marina e papà Valerio. «Persone meravigliose che stanno lottando, ogni giorno, per ottenere giustizia per il loro, e oramai anche nostro, amato Marco», ha aggiunto il sindaco di Cerveteri.

MARCO VANNINI, PARLA DAVIDE VANNICOLA: “ORA HO PAURA”

Ma la battaglia dei genitori di Marco Vannini non è ancora finita. A quattro anni dalla morte del giovane, continuano con determinazione a chiedere verità e giustizia. Cosa è successo davvero quella sera del 17 maggio 2015 nella casa dei Ciontoli? Chi ha sparato? E perché i soccorsi vennero chiamati ore dopo? Sono ancora tante le domande che non trovano risposta. Le dinamiche che hanno portato alla morte di Marco Vannini non sono state ancora accertate, sebbene un primo grado di giudizio abbia condannato Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Marco, a 14 anni per omicidio volontario. L’appello ha poi ridotto la pena a 5 anni per omicidio colposo. E solo qualche giorno fa è stato depositato il ricorso di tutta la famiglia Ciontoli in Cassazione. Intanto Davide Vannicola, che a Le Iene ha fornito importanti rivelazioni sul caso, al settimanale Giallo ha confessato i suoi timori: «Temo per l’incolumità mia e soprattutto per quella della mia famiglia. Qui, in questa storia, ci sono poteri forti che faranno di tutto per screditarmi. Io posso confermare che ho detto tutta la verità».

