Marco Vannini sparato da Federico Ciontoli?/ Video Le Iene: “Il padre non era a casa”

Continua l’inchiesta de “Le Iene” sull’omicidio di Marco Vannini: il programma di Italia 1 ha annunciato nuove testimonianze per la puntata di oggi, martedì 7 maggio 2019. Secondo quanto anticipato, andrebbero a corroborare l’ipotesi che Antonio Ciontoli non fosse in casa quando è partito il colpo di pistola che ferì il giovane. Nell’ultima puntata è stata mandata in onda la testimonianza di Davide Vannicola, amico storico dell’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli Roberto Izzo, il quale gli avrebbe confidato che Ciontoli, prima di chiamare l’ambulanza, lo avrebbe chiamato chiedendogli aiuto. «Hanno fatto un casino». Secondo questa testimonianza sarebbe stato Federico Ciontoli a sparare. Ma anche la vicina di casa del piano di sotto sostiene che Antonio Ciontoli (condannato in secondo grado a cinque anni per omicidio colposo) non fosse in casa al momento dello sparo: all’inviato Giulio Golia ha raccontato di non aver visto la macchina parcheggiata al solito posto e di non aver sentito la sua voce.

OMICIDIO MARCO VANNINI, INTERVIENE IL MINISTRO

L’omicidio di Marco Vannini è un caso che sta facendo ancora discutere. Nei giorni scorsi l’annuncio della difesa dei Ciontoli del ricorso in Cassazione. Nel frattempo è intervenuto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che si è rivolta direttamente al brigadiere Manlio Amadori, consigliandogli di andare a dire tutto quello che sa all’autorità giudiziaria. Amadori, in servizio a Ladispoli la sera in cui è morto Marco Vannini, aveva riferito di un colloquio tra Roberto Izzo e Antonio Ciontoli, il quale in un primo tempo aveva detto «ora inguaio mio figlio» in merito alla responsabilità di quello sparo. Ma a “Le Iene” Amadori rispose di non poter rilasciare alcuna dichiarazione senza il consenso del Comando generale dell’Arma, affermazione che però è stata smentita dalla stessa Trenta, la quale nel corso del programma tv “Accordi e Disaccordi” ha spiegato che non servono autorizzazioni. Inoltre, ha rivelato di aver provato a mettersi in contatto con il carabiniere, senza però riuscirci. «Credo che chiunque sappia qualcosa in più sulla vicenda debba parlare», la sua conclusione.

