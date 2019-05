Mare Jonio verso Lampedusa con 29 migranti/ “Serve porto sicuro”: Salvini vs la nave

L’emergenza migranti torna ad “esplodere” nelle cronache italiane a meno di 20 giorni dalle Elezioni Europee: nelle scorse ore la Marina Militare aveva già salvato 36 clandestini al largo della Libia, mentre questa mattina la nave della piattaforma Mediterranea Saving Humans, la Mare Jonio, è entrata nelle acque italiane e si dirige verso Lampedusa con a bordo 29 migranti. «Chiediamo l’ingresso in un porto sicuro dove sbarcare uomini, donne e bambini», scrive sui social la stessa nave protagonista nei mesi precedenti di uno scontro accesissimo con il Ministro degli Interni Salvini che in più occasioni ha sottolineato la presenza di ex no global e centri sociali come personale a bordo (su tutti, Luca Casarini). La scorsa notte la nave della rete italiana di soccorso pro-migranti aveva già chiesto al Centro di coordinamento dei soccorsi italiano un porto sicuro dove attraccare: «Ci è stata inoltrata una mail del Viminale – si legge sul twitter della Ong – che chiede di fare riferimento alle ‘Autorità Libiche’, quelle di un Paese in guerra dove i diritti umani non esistono».

MARE JONIO CHIEDE PORTO SICURO: IL “NO” DI SALVINI

La storia si ripete in sostanza, con la nave Mare Jonio che ora nelle prossime ore rappresenterà di certo – a meno di soluzioni “blitz” non previste al momento – un ennesimo problema interno al Governo dopo il già perdurante scontro nella giornata di ieri tra Salvini e Trenta (sì, ancora una volta Lega vs M5s) sull’altra nave della Marina Militare, un caso sinistramente simile a quello della Diciotti. Intanto all’alba, quando la nave Mare Jonio è entrata in acque italiane, è stata raggiunta da due motovedette della Guardia di Finanza di Lampedusa per un «controllo di polizia», ovvero la misura imposta dal Viminale per bloccare la navi con migranti che possono rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza dello Stato italiano. In serata ieri lo stesso Salvini, parlando dell’emergenza che si stava profilando tra Marina Militare e Mare Jonio, sentenziava «Per la nave dei centri sociali i porti rimangono CHIUSI!». Ora, la prima emergenza è stata “chiusa” da Conte che ha aperto il porto di Augusta e di fatto già redistribuito tramite accordi con altri Paesi Ue. Per la nave di Casarini & Co. il rischio però è che la trafila e vicenda si facciano tutt’altro che semplici e “brevi”..

© RIPRODUZIONE RISERVATA