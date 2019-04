Maria Sestina Arcuri/ Carcere per il fidanzato Andrea Landolfi? “Nessun elemento”

Riflettori ancora accesi sul giallo attorno alla morte di Maria Sestina Arcuri, la 26enne deceduta dopo essere caduta dalle scale dell’abitazione della nonna di Andrea Landolfi, il fidanzato 30enne. La coppia stava trascorrendo lì il primo fine settimana di febbraio. Lo scorso 15 marzo, a oltre un mese dalla tragedia, la procura di Viterbo aveva chiesto l’arresto a carico di Landolfi, il solo indagato per omicidio. Il giovane è ritenuto il colpevole della caduta non accidentale bensì scaturita forse dopo l’ennesima lite. Il gip però, lo scorso 15 aprile ha respinto la richiesta sebbene la procura continui a insistere a punto che, quattro giorni dopo, il pm Franco Pacifici e il procuratore capo Paolo Auriemma hanno fatto appello al tribunale del Riesame di Roma contro la decisione presa dal giudice. Del caso torna anche oggi ad occuparsi la trasmissione La vita in diretta con le ultime novità. Come riferisce Tusciaweb.eu, l’avvocato Luca Cococcia, difensore del 30enne, rispetto all’insistenza della procura ha commentato: “Andrea Landolfi Cudia in carcere? Non ci sono elementi validi e sufficienti”.

MARIA SESTINA ARCURI, FIDANZATO PRESTO IN CARCERE?

Il fidanzato di Maria Sestina Arcuri rischia davvero di finire in carcere? “Non ho avuto modo di leggere né la richiesta di custodia cautelare della procura, né il perché del rigetto del gip, né le motivazioni dell’appello”, ha chiarito il difensore del ragazzo. A suo dire, però, per il giudice non ci sarebbero elementi validi e sufficienti per accogliere la richiesta di pm e procuratore capo. “Ha quindi dovuto respingere in toto la richiesta di arresto in carcere, senza avere la necessità di applicare un altro tipo di misura di custodia cautelare. Landolfi è ancora a piede libero”, ha confermato. Landolfi e la sua difesa attendono ora la data dell’udienza che si svolgerà davanti al Riesame. A tal proposito l’avvocato Cococcia ha anticipato: “Porteremo avanti le considerazioni del gip, e non è escluso che ne aggiungeremo altre. Landolfi è tutto sommato ancora tranquillo, anche se non è semplice essere accusati di omicidio e sapere che la procura ti vuole mandare in carcere. Ma il suo più grande dolore resta la morte della compagna, avvenuta così tragicamente e repentinamente”.

