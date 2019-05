Maria Sestina Arcuri, incidente o omicidio?/ Andrea Landolfi: carcere? Decide Riesame

Il caso di Maria Sestina Arcuri, giovane 26enne morta in circostanze misteriose nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019 a Ronciglione torna al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto. La ragazza, parrucchiera di professione, da pochi mesi frequentava Andrea Landolfi, il fidanzato il quale era presente al momento della sua caduta dalle scale, avvenuta in casa della nonna del 30enne, il solo indagato per l’omicidio. Secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe colpevole della caduta non accidentale bensì scaturita al culmine dell’ennesima lite e per questo, lo scorso 15 marzo, la procura di Viterbo aveva chiesto l’arresto a suo carico. Di parere contrario, invece, il gip che lo scorso 15 aprile ha respinto la richiesta nonostante la convinzione della procura che ha replicato facendo appello al tribunale del Riesame di Roma contro la decisione presa dal giudice. L’udienza per stabilire se Landolfi dovrà o meno andare in carcere è fissata a breve, precisamente al prossimo 27 maggio presso il tribunale delle libertà. Nell’ampio fascicolo presentato dalla procura, come spiega Viterbonews24, compaiono tutti i risultati degli accertamenti peritali del medico legale così come le intercettazioni telefoniche ed ambientali che andrebbero a rappresentare per il pm un quadro accusatorio molto solido e sufficiente e portare il 30enne al carcere.

MARIA SESTINA ARCURI: ANCORA GIALLO SULLA MORTE

Il fulcro delle indagini sulla morte di Maria Sestina Arcuri ruota tutta attorno ad un solo quesito: si è trattato davvero di un incidente o, come sostiene l’accusa, il fidanzato trentenne avrebbe ucciso la ragazza spingendola giù per le scale? La sera prima della caduta, tra i due si era consumata una lite in un pub di Ronciglione per motivi di gelosia. Pare inoltre che il ragazzo avesse chiesto a Sestina di lasciare il lavoro di parrucchiera che tanto amava, per poter prendere il sussidio di disoccupazione, come aveva già fatto lui. Landolfi, intanto, continua a proclamarsi innocente ma la famiglia della vittima stenta a credere alle sue dichiarazioni. Dubbi alimentati anche dagli esiti dell’autopsia. Come spiega Leggilo.org, infatti, pare che la 26enne sarebbe stata lanciata oltre una ringhiera in muratura. Secondo gli inquirenti potrebbe aver compiuto un volo nel vuoto per tre metri alla luce dell’assegna di segni del corpo sulle scale. “Stanno parlando di lui in una maniera incredibile, lo stanno descrivendo come un mostro. È successo un incidente”, ha tuttavia dichiarato la madre del 30enne indagato. L’autopsia resta tuttavia ancora secretata e il magistrato si è preso del tempo per decidere. I dubbi attorno alla vicenda sono ancora numerosi e la verità sulla morte di Maria Sestina appare purtroppo ancora lontana.

