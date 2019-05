Mariangela Calcagno/ Dalla setta satanica alla rinascita: “La storia di un miracolo”

Quella di Mariangela Calcagno è una storia di rinascita: se ne parlerà oggi a “La Vita in Diretta”. Non è comunque casuale la scelta del titolo del suo libro-testimonianza, “Sono rinata”. Nata col nome Angela, ma diventata Mariangela dopo il battesimo, fu abbandonata dai genitori naturali, quindi trascorse l’infanzia in un orfanotrofio ligure e venne poi adottata all’età di 6 anni. Un epilogo positivo per un’orfana? In realtà è una sofferenza che si è portata dietro fino all’età adulta. Pensava di non valere nulla perché i suoi genitori naturali non l’avevano amata. Durante l’ultimo anno di scuola si è allontanato dalla famiglia adottiva per seguire un sacerdote, poi ha cominciato a lavorare come cuoca. Ha raggiunto il successo e trovato l’amore, fino a quando il fidanzato Luca non muore. Mancavano quattro giorni al matrimonio. Il dolore è stato così forte per Mariangela Calcagno che l’ha portata fino all’autodistruzione. È caduta in mani sbagliate ed è finita addirittura in una setta satanica.

MARIANGELA CALCAGNO, DALLA SETTA SATANICA ALLA RINASCITA

Mariangela Calcagno è stata salvata da Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. È rinata, ha intrapreso un nuovo cammino e ha conosciuto santa Rita. Proprio a Cascia ha deciso di presentare il suo libro a gennaio. L’ha introdotta il cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Alla lettura del libro ha scritto un invito: «La storia di Mariangela racconta un miracolo: Dio abita anche nel dolore… e con lui il dolore non è più dolore, perché la carezza dell’amore di Dio lo trasforma e lo vince». La vita nella fede è caratterizzata da alti e bassi, da incontri continui e sorprendenti, come quello con la Madonna. «A Medjugorje ho scoperto di avere una mamma speciale, che è sempre con te, e non serve cellulare o Facebook», ha raccontato Mariangela Calcagno. E infatti si è ritrovata a visitare la cittadina bosniaca in diverse occasioni, anche da appartenente a Nuovi Orizzonti.

