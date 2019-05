Mario Biondo, nuove ombre sulla morte/ Video, detective a Iene “Ho delle prove ma…”

Un mix di cocaina e alcol avrebbe spinto Mario Biondo a suicidarsi: questa è la tesi di Eduardo Navasquillo, criminologo e detective privato. Ha parlato a “Le Iene”, che oggi manderà in onda un nuovo servizio sulla morte del cameraman di Palermo. A Navasquillo si erano rivolti i genitori di Mario Biondo: lo avevano incaricato di fare luce sulla morte del figlio avvenuta nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013. «I primi risultati erano positivi alla cocaina e anche la relazione tossicohttps://www.mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/morte-di-mario-biondo-lombra-delloverdose-nuova-testimonianza_FD00000000083669logica fatta in seguito», ha dichiarato il detective. Ha spiegato, inoltre, di essere giunto a queste conclusioni dopo gli esiti della perizia intera del medico legale e dell’esame tossicologico effettuati sul cadavere. Ma la famiglia e i legali italiani sostengono di non aver mai visto questi documenti. Ma il nuovo servizio del programma di Italia 1 apre nuovi scenari sulla morte di Mario Biondo, perché l’inviato Cristiano Pasca ha raccolto una dichiarazione molto importante del detective, tale da spingerlo a tornare dai genitori del cameraman.

MARIO BIONDO, DETECTIVE A IENE “HO DELLE PROVE MA…”

«Ho molte altre informazioni che non ti dirò, perché il processo non è del tutto chiuso in Italia», ha confidato Eduardo Navasquillo a Cristiano Pasca quando si sono abbassate le telecamere de “Le Iene”. Ma non è finita qui: «Queste prove me le tengo, non per me ma per altre persone che potrebbero essere accusate della morte di Mario». E poi ha aggiunto: «Le posso divulgare solo se me lo chiede un giudice». A quali prove si riferisce il detective? Perché se le tiene, proteggendo chi potrebbe essere accusato della morte di Mario Biondo? Una cosa è certa: si tratta di una dichiarazione a dir poco inquietante e che getta nuove ombre sul caso. «Questo è grave lui sta proteggendo chi ha ucciso mio figlio», il commento della mamma. La morte del cameraman era stata ufficialmente archiviata come suicidio, ma ci sono ancora troppi aspetti da chiarire: dal doppio solco sulla nuca ai file cancellati dal suo computer dopo la sua morte, passando per le ombre attorno alla moglie Raquel. Elementi da approfondire, a cui si aggiunge questa testimonianza choc. Clicca qui per il video che anticipa il servizio.

