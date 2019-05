Massimo Giletti contro Mezzojuso/ Video “lotta alla mafia, perchè state in silenzio?”

In occasione dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha deciso di riportare la tv in piazza dando vita ad un appuntamento speciale in diretta da Mezzojuso, in Sicilia, dedicato al caso delle sorelle Napoli e della mafia dei pascoli. Ospiti d’eccezione proprio le sorelle Anna, Ina e Irene Napoli che raccontano l’episodio della sassaiola che subirono nel 1998 e che ha segnato per sempre la loro vita. Le donne da anni denunciando minacce ed intimidazioni di stampo mafioso e da oltre un anno il conduttore sostiene la loro tormentata storia. In diretta dalla piazza principale del paese, a pochi chilometri da Corleone, però, non tutto è andato secondo i piani. Ospite per un confronto sul caso delle sorelle Napoli anche il sindaco Salvatore Giardina, ma l’accoglienza, almeno all’inizio è stata molto fredda, salvo poi scaldarsi nel giro di pochi minuti. A prendere la parola è stato il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo che ha ribadito il coraggio delle sorelle Napoli di dire “non abbiamo paura degli uomini di Provenzano”. A sua detta, sarebbero stati questi ultimi a screditare quella piazza e non certamente le tre donne che lottano contro la mafia, “a me fa paura che siano loro le imputate questa sera”, ha aggiunto. Dal pubblico della piazza, però, solo un timidissimo applauso.

MASSIMO GILETTI CONTRO MEZZOJUSO: CONDUTTORE AFFRONTA IL PUBBLICO

“Perchè non applaudite? Perchè non applaudite a queste parole?”, ha domandato un adirato Massimo Giletti. “Il discredito chi lo porta? Chi ha il coraggio di denunciare la realtà?”, ha chiesto il padrone di casa di Non è l’Arena, riferendosi ad un pubblico silenzioso. “Questo silenzio è pesante!”, ha aggiunto, “dovreste essere con noi sul palco a dire no alla mafia, no a quella gente! Eppure state in silenzio, questo non è un bel silenzio signori!”. Ma questo non è stato l’unico momento che ha infiammato la piazza. Alle parole pronunciate dal sindaco di Mezzojuso in un fuorionda in cui aveva dato del “farabutto” a Giletti, il pubblico si è scatenato con gli applausi. “Voglio sapere perché, spiegatemi. Perché io sono farabutto? Perché abbiamo avuto il coraggio di raccontare una storia di difficoltà? L’abbiamo inventata noi? Questo è il clima. È la cultura mafiosa che dovete combattere, l’omertà, questa è la verità”, ha chiesto il conduttore, urlando alla piazza.





