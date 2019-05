Mattarella a Notre Dame: “specchio civiltà Europa”/ “Qui per amicizia Italia-Francia”

L’obiettivo del viaggio è la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, eppure Sergio Mattarella ha voluto cominciare il suo breve viaggio in Francia con la visita alla Cattedrale di Notre Dame di Parigi, devastata lo scorso 15 aprile dal tremendo incendio che ha di fatto polverizzato il tetto e la guglia centrale, facendo temere per l’intero crollo della Chiesa più famosa e importante di Francia. Il Presidente della Repubblica prima di recarsi ad Amboise con l’omologo Emmanuel Macron, si è recato sotto il cielo nebuloso di Parigi per certificare due atti “simbolici”. Il primo, la celebrazione di quello che è un simbolo della civiltà, cultura religiosa e storia d’Europa: il secondo, come detto dallo stesso Mattarella, è per testimoniare l’amicizia e i rapporti saldi tra Francia e Italia. Dopo gli scorsi mesi di profonda lite diplomatica tra i due Paesi, con il gesto clamoroso del ritiro dell’ambasciatore francese da Roma per qualche settimana, la linea di dialogo tra Eliseo e Quirinale è rimasto il filo sul quale si sono poi riannodati i rapporti e spente le polemiche in vista delle Elezioni Europee. Dopo le pesanti critiche lanciate da Macron al Governo italiano e le risposte piccate di Salvini e Di Maio, si pensava ad una rottura quasi completa del dialogo: Mattarella aveva già “chiuso” il caso diplomatico all’epoca e ora pensa a riannodare i fili proprio grazie alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e alla visita in Notre Dame.

L’OMAGGIO DI MATTARELLA AI VIGILI DEL FUOCO

«Per me, come per tutti quelli che sono stati più volte a Notre-Dame, quelle dell’incendio alla cattedrale sono state ore di grande preoccupazione e coinvolgimento affettivo», ha commentato Mattarella davanti alla struttura ancora segnata dalle fiamme devastanti di quelle ore terribili prima di Pasqua. Sempre il Capo dello Stato, «Sapere che è stata salvata dai vigili del fuoco è motivo di grande riconoscenza nei loro confronti. Notre Dame rappresenta un vero archivio di memoria, nel quale si specchia tanta parte della storia dell’Europa». Lasciando poi la Cattedrale cattolica dedicata alla Madonna, Mattarella ha voluto ribadire il senso profondo della sua presenza in Francia a poche settimane dalle Europee e dopo un anno di polemiche e scontri: «Sono qui per testimoniare l’amicizia tra Italia e Francia. I Vigili del Fuoco meritano la riconoscenza del’Europa, perché hanno avuto grande capacità professionale e grande coraggio». Il Presidente della Repubblica si è poi diretto con il Ministro della Cultura Bonisoli ad Amboise dove con Macron ha poi celebrato il 500/mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, in ricorrenza proprio oggi 2 maggio.

